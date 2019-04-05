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"Как собираетесь возвращать Крым и Донбасс?": Вакарчук в новом видео обратился к Зеленскому и Порошенко
Украинский певец Святослав Вакарчук записал видеообращение к украинским избирателям, в котором призвал их требовать от кандидатов в президенты Украины ответов на вопросы о том, какой они видят Украину через пять лет и как они собираются реагировать на те вызовы, которые сегодня стоят перед Украиной. Соответствующее видеообращение певец опубликовал в Facebook.
«Дорогие избиратели, не дайте подменить смысл — формой. Требуйте от кандидатов в президенты конкретные ответы на вопрос, какой они видят Украину через 5 лет? И каковы конкретные пути реализации этого видения. Содержание важнее, чем форма», — заявил он.
Вакарчук отметил, что в течение всей президентской избирательной кампании содержание подменяется формой и призвал украинцев требовать содержания от кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
«И так происходит на протяжении всей президентской кампании содержание подменяется формой. Идет постоянное соревнование цветов и слоганов. Пафос против юмора. Билборды против Инстаграма. Молебен против сериала», — отмечает он.
Вакарчук заявил, что он, как избиратель, хотел бы знать ответ на вопрос, как тот или иной кандидат в президенты собирается внедрять в Украине верховенство права, реформировать судебную систему, возвращать домой военнопленных и политзаключенных, а также оккупированные Крым и территории Донбасса.
К противостоянию двух кандидатов в президенты, вышедших во второй тур, сейчас приковано внимание миллионов украинских избирателей. О том, что ждет Украину в случае победы лидера студии «Квартал 95» и как будут развиваться события, если действующему президенту удастся сохранить свой пост читайте в материале «ФАКТОВ»: Провал или прорыв для Украины? Чего ждать от битвы Порошенко с Зеленским.
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