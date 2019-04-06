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ВСУ понесли потери на Донбассе и заставили боевиков об этом пожалеть
В ходе обстрелов со стороны боевиков на Донбассе в течение последних суток погиб один украинский военнослужащий. Еще двое получили ранения. Об этом говорится в сообщении штаба Операции объединенных сил.
Так, за прошедшие сутки боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня, 10 раз применив запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Боевики использовали 59 мин калибров 120 и 82 мм.
«Также оккупанты обстреливали позиции Объединенных сил из вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В трех обстрелах противник применял снайперов», — заявили в штабе.
Украинские военные дали достойный ответ боевикам. Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц») в Facebook.
«На обстрелы противника Объединенные силы дали адекватный ответ, уничтожив при этом четырех и ранив также четырех оккупантов. Также уничтожена одна единица военной техники российско-оккупационных войск», — написал он.
Также он сообщил о смерти наемника из Сербии Сергея Сухарева, который воевал на стороне боевиков.
Как писали «ФАКТЫ», 5 апреля пророссийские вооруженные формирования обстреляли позиции пограничников в Донецкой области в районе блокпоста, находящегося в гуманитарном дорожном коридоре «Донецк-Курахово». Один пограничник был ранен.
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