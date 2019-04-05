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Снайпер боевиков обстрелял пункт пропуска на Донбассе: ранен украинский пограничник
В пятницу, 5 апреля, в 14:00, пророссийские вооруженные формирования обстреляли позиции пограничников в Донецкой области в районе блокпоста, находящегося в гуманитарном дорожном коридоре «Донецк-Курахово».
В момент обстрела в зоне поражения находилось несколько десятков гражданских лиц, среди которых и дети. Зафиксировано шесть выстрелов из снайперской винтовки со стороны временной оккупированной территории Донбасса.
В результате обстрела получил ранение старший смены пограничных нарядов, организовывающий службу на блокпосту. Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали.
Людей, находившихся на блокпосту, пограничники перевели в укрытие.
Сейчас пропуск людей и транспортных средств через КПВВ «Марьинка» решением штаба ООС временно приостановлен.
Напомним, 2 апреля вследствие обстрелов со стороны боевиков на Донбассе двое военнослужащих Объединенных сил погибли и еще двое получили ранения.
Как сообщали «ФАКТЫ», 1 апреля пограничники из состава Объединенных сил провели боевые учения на Донбассе. «Зеленые береты» учились противодействовать вооруженной агрессии России. На учениях была смоделирована ситуация с обострением возле контрольного пункта въезда-выезда.
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