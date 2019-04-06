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- 8:53 Казус Зеленского: сотрудницы лаборатории извинились перед кандидатом на камеру
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Казус Зеленского: сотрудницы лаборатории извинились перед кандидатом на камеру (видео)
Сотрудники клиники Eurolab, где ранее сдал анализы кандидат в президенты Владимир Зеленский, записали видео с извинениями, где сказали, что в дате анализов была опечатка. Видео опубликовали в соцсети Facebook.
«Сегодня я принимала и регистрировала материал Владимира Зеленского, именно я отбирала пробы на исследование, ошибка при дате взятия материала произошла по моей вине. Я случайно из-за волнения ввела цифру 2, а не 5, потому что они на клавиатуре совсем рядом находятся. Я случайно ввела 2. Я приношу свои извинения перед кандидатом в президенты Владимиром Зеленским и хочу сказать, что эта ошибка на результат и достоверность абсолютно никак не влияет. Это чисто механическая несознательная ошибка, чисто человеческий фактор», — заявила сотрудница клиники Татьяна.
Врач-иммунолог Надежда также извинилась, поскольку она не обратила внимание на даты при проверке документов.
«Я проводила исследования дважды, мы получили отрицательный результат по всем наркотическим веществам, это достоверный результат. Когда я узнала о том, что вышла опечатка, я была очень удивлена и поражена. Это и моя вина тоже. Я, как и Татьяна, приношу свои извинения Владимиру Зеленскому, что не проверила. На дату просто не посмотрела. Расписывалась на обоих результатах я. На результат это никак не повлияло», — отметила Надежда.
Как писали «ФАКТЫ», 5 марта кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сдал анализы в лаборатории Eurolab. Спустя время Зеленский опубликовал результаты анализа на наркотики, но в документах заметили разные даты.
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