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Зеленский оконфузился со своими анализами (фото)
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обнародовал результаты анализов перед дебатами. Фото из клиники «Евролаб» опубликовано на странице Зеленского в Facebook. Кроме этого, обнародовано письмо из клиники о том, что биоматериал на анализ наркотиков направлен в независимую лабораторию сети клиник НМ Hospitales (Испания).
Стоит отметить, что Зеленский сначала выложил в Facebook результаты исследования на наркотики с датой забора материала 2 апреля, а потом поменял документ на аналогичный, но с датой забора 5 апреля.
Напомним, в пятницу утром кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский сдал кровь на анализ в одной из частных клиник Киева. Другой кандидат, действующий президент Украины Петр Порошенко сдал образцы крови, мочи и волос в медпункте НСК «Олимпийский».
Как писали «ФАКТЫ», украинский боксер, экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко предложил кандидатам в президенты Украины Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому сдать анализы в WADA.
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