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В Европарламенте возмутились позицией ОБСЕ по войне на Донбассе: в чем причина скандала
Депутаты Европарламента обвинили Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в цензурировании их позиции относительно роли России в войне на Донбассе. Это следует из письма от имени Европарламента в адрес директора БДИПЧ ОБСЕ Ингиборг Солрун Гисладоттир, подписанное евродепутатом Линдой Макаван и председателем комитета Европарламента по международным делам Дэвидом Макалистером.
Европарламентарии утверждают, что перед пресс-конференцией миссии наблюдателей 1 апреля ОБСЕ обратилась к ним за комментарием для совместного пресс-релиза. Глава делегации Европарламента Дариуш Росати предоставил БДИПЧ текст, в котором говорилось о российской агрессии против Украины, сообщает радио «Свобода».
Через несколько часов БДИПЧ ОБСЕ попросило Росати заменить формулировку «развязанная Россией война против Украины» фразой «конфликт на востоке». После отказа стороны пришли к согласию, что комментарий вообще не попадет в пресс-релиз. Однако перед самым началом пресс-конференции наблюдатели получили финальную версию документа, в котором обнаружили цитату от имени Европарламента в отцензурированном виде с формулировкой «конфликт на Востоке».
«После заверений со стороны представителей команды БДИПЧ ОБСЕ, что распространение текста будет немедленно остановлено, пресс-конференция началась. Однако, к огромному удивлению евродепутатов, стало очевидным, что напечатанные копии совместного заявления с неприемлемой формулировкой были распространены среди присутствующих журналистов», — говорится в письме.
Евродепутаты назвали этот случай «беспрецедентным и недопустимым» и отметили, что подобные ситуации нарушают право Европейского парламента как независимой и суверенной международной организации выражать собственные взгляды.
Отметим, что это не первый случай, когда ОБСЕ отрицает российскую агрессию в Украине. Так, ранее бывший первый заместитель СММ ОБСЕ Александр Хуг в одном из своих интервью изданию Foreign Policy заявлял, что миссия не видела прямого российского участия в войне на Донбассе.
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