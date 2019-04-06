Лучший «акробатический» гол в истории Лиги чемпионов забил форвард-гигант с ростом 201 см (видео)

Спорт

Форвард английского «Бернли» Питер Крауч выиграл голосование за самый красивый «акробатический» гол в истории Лиги чемпионов, организованное УЕФА.

Шикарный удар «ножницами» в ту пору нападающего «Ливерпуля» в ворота «Галатасарая» на групповом этапе Лиги чемпионов в 2006 году обошел в голосовании тройку других великолепных взятий ворот: гол Гарета Бэйла («Реал») через себя в ворота «Ливерпуля» в финале ЛЧ-2018, мяч Марио Манджукича («Ювентус») в ворота «Реала» в финале ЛЧ-2017 и шедевр Криштиану Роналду («Реал») в ворота «Ювентуса» в матче ¼ финала турнира в 2018-м.

Гол Крауча (как сложился-то парень при росте 201 см!) набрал 54 процента голосов. Вторым стал Роналду (26 процентов), третьим — Бэйл (15), четвертым — Манджукич (5).

Правда, победа экс-форварда Крауча сборной Англии стала возможной после того, как 38-летний игрок в Twitter попросил болельщиков голосовать за него: «Эти футболисты много чего выиграли. Дайте и мне шанс. Тогда я смогу рассказывать детям, кого я обошел».

После того, как результаты голосования были обнародованы, Крауч признался, что победить ему помогла хитрость.

«Я уверен, что выиграл, потому что был самым отчаянным и обратился за помощью. Те парни (Роналду, Бэйл, Манджукич) выиграли много всего, трофеями нужно делиться», — сказал Питер Крауч в интервью BBC.

Напомним, что за свою карьеру форвард выступал также за «Тоттенхэм», «КПР», «Портсмут», «Астон Виллу», «Саутгемптон», «Ливерпуль», «Сток Сити» и сборную Англии. В составе национальной команды Крауч провел 42 матча и забил 22 мяча, выступив в составе «трех львов» на чемпионатах мира 2006 и 2010 годов.

В чемпионате Англии Питер провел более 500 матчей и забил более 130 мячей. В составе «Ливерпуля» он становился обладателем Кубка и Суперкубка Англии, а также Суперкубка УЕФА. В еврокубках провел 53 поединка, 24 раза поразив ворота соперников. В мае 2015 года Крауч установил исторический рекорд английской премьер-лиги, забив 47-й в карьере мяч головой.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший форвард сборной Англии Питер Крауч выпустил книгу футбольных баек.

Фото HumourTop.com

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