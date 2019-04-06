Украина

Выборы не повлияют: в Украине оценили перспективу переговоров по Донбассу

Несмотря на обещания некоторых кандидатов в президенты, переговорный процесс по урегулированию конфликта на Донбассе вряд ли сдвинется с мертвой точки до конца текущего года, пока не состоятся выборы в Верховную Раду.

Такое мнение в комментарии «ФАКТАМ» высказал эксперт-международник Евгений Ярошенко.

Он подчеркнул, что, согласно Минским договоренностям, Киев должен вести переговоры с сепаратистами так называемых «ДНР"-"ЛНР», однако в этом нет смысла, поскольку любые решения принимаются не в Донецке и Луганске, а в Москве.

«До парламентских выборов ничего в этом плане точно не поменяется. Депутаты от БПП и члены коалиции будут блокировать любые отступления от существующего сценария. Причем в обоих случаях: когда президентом останется Порошенко и если победит Зеленский», — говорит Ярошенко.

Эксперт не видит возможности проведения переговоров по Донбассу и Крыму до осени 2019 года.

Ярошенко высказал предположение, что Киев имитирует переговорный процесс ради сохранения санкций США и ЕС против России.

«Возможно, какие-то изменения в переговорном процессе, в зависимости от результатов парламентских выборов, произойдут уже осенью», — резюмирует эксперт.

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