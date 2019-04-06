- 13:19 Где смотреть онлайн «Шахтер» — «Динамо»: расписание трансляций матча Кубка Украины
- 13:14 Под Киевом 16-летний водитель стал виновником трагедии
- 13:13 «На улице может оказаться каждый»: киевлянин основал уникальный Instagram-проект помощи бездомным
- 13:08 «Шахтер» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Кубка Украины
- 12:45 "Здесь держат фронт": появились свежие фото передовых позиций ВСУ на Донбассе
- 12:32 Выборы не повлияют: в Украине оценили перспективу переговоров по Донбассу
- 12:25 73-летний израильский футболист попал в Книгу рекордов Гиннеса
- 12:11 Страшная трагедия в многодетной семье в Кривом Роге: трое погибших
- 12:05 Потеплеет, но придут дожди: синоптики уточнили прогноз погоды на выходные
- 12:05 «Очнулся на улице без денег и мобилки»: В Киеве банда таксистов-клофелинщиков травила и грабила пассажиров
Выборы не повлияют: в Украине оценили перспективу переговоров по Донбассу
Несмотря на обещания некоторых кандидатов в президенты, переговорный процесс по урегулированию конфликта на Донбассе вряд ли сдвинется с мертвой точки до конца текущего года, пока не состоятся выборы в Верховную Раду.
Такое мнение в комментарии «ФАКТАМ» высказал эксперт-международник Евгений Ярошенко.
Он подчеркнул, что, согласно Минским договоренностям, Киев должен вести переговоры с сепаратистами так называемых «ДНР"-"ЛНР», однако в этом нет смысла, поскольку любые решения принимаются не в Донецке и Луганске, а в Москве.
«До парламентских выборов ничего в этом плане точно не поменяется. Депутаты от БПП и члены коалиции будут блокировать любые отступления от существующего сценария. Причем в обоих случаях: когда президентом останется Порошенко и если победит Зеленский», — говорит Ярошенко.
Эксперт не видит возможности проведения переговоров по Донбассу и Крыму до осени 2019 года.
Ярошенко высказал предположение, что Киев имитирует переговорный процесс ради сохранения санкций США и ЕС против России.
«Возможно, какие-то изменения в переговорном процессе, в зависимости от результатов парламентских выборов, произойдут уже осенью», — резюмирует эксперт.
Подробнее о ситуации с деоккупацией украинских территорий читайте здесь.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...