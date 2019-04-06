Под Киевом 16-летний водитель стал виновником трагедии (фото)

Происшествия

В ночь на 6 апреля 16-летний парень сбил насмерть двоих девушек. Инцидент произошел в селе Песчаная Белоцерковского района Киевской области. Об этом сообщили в Национальной полиции Киевской области.

Полицейские обнаружили автомобиль «Мазда» с явными механическими повреждениями и тела двух погибших девушек вблизи него. Ими оказались 18-летняя жительница этого же села и 16-летняя жительница Киева.

Вероятно, девушки в позднее время возвращались домой по дороге, а водитель «Мазда», совершил на них наезд. Вследствие этого от полученных травм они погибли на месте. Сам водитель скрылся с места происшествия, оставив автомобиль.

Полицейские выяснили, что накануне 16-летний парень, житель села Храпачи Белоцерковского района, взял без разрешения ключи от автомобиля «Мазда», который принадлежит его родителям, и уехал в ночное время. Правоохранители сейчас разыскивают этого молодого человека.

Как писали «ФАКТЫ», на днях резонансное ДТП случилось в Киеве на перекрестке бульвара Дружбы Народов и улицы Чешской. Автомобиль Porsche сбил Сhevrolet и чуть не влетел в подземный переход.

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