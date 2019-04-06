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В Польше поезд снес карету скорой помощи: опубликовано жуткое видео трагедии
В Польше поезд на большой скорости врезался в карету скорой помощи, которая выехала на переезд. В результате инцидента погибли 30-летний врач и 42-летний фельдшер.
Так, возле города Пущиково водитель выехал на переезд и пытался переехать его, несмотря на то, что один шлагбаум уже был закрыт, сообщает канал 24 со ссылкой на Glos Wielkopolski.
Машина оказалась в ловушке и водитель начал разворачиваться на железнодорожных рельсах, чтобы успеть отъехать от опасного места, но не успел. Поезд на полной скорости протаранил автомобиль. Фельдшер и врач погибли мгновенно. Водитель «скорой» выжил, но он лежит в коме и врачи пытаются спасти его жизнь.
Польские правоохранители выясняют, почему люди не выскочили из автомобиля после того, как увидели, что на них мчится поезд и почему водитель не сбил шлагбаум, чтобы спастись. «Скорая» спешила к тяжелобольному пациенту, который был на грани жизни и смерти. Его планировали доставить из лечебного учреждения в Пущиково в одну из больниц Познани. В поезде, который протаранил «скорую», никто не пострадал. Однако, на этом железнодорожном участке на несколько часов было перекрыто движение.
Как писали «ФАКТЫ», два месяца назад на железнодорожном переезде в Ивано-Франковской области поезд врезался в грузовик.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.