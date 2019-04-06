Украина

Неврачебные ошибки: в сети попал текст приглашения Порошенко на обследование в Eurolab

В сеть попала сканкопия приглашения, которое клиника Eurolab направила действующему президенту Украины Петру Порошенко. Автор записи в Facebook просит читателей подсчитать орфографические ошибки, которые допустила администрация клиники, зазывая Порошенко в лабораторию вместе с его соперником на президентских выборах Владимиром Зеленским.

«Кто еще найдет ошибку?», — обращается Клим Братковский к пользователям Facebook.

Он также проиллюстрировал эти ошибки несколькими копиями приглашения, на каждой из которых выделены «опечатки» и откровенные русизмы.

Напомним, сотрудники лаборатории допускают не только орфографические ошибки, но и путаются в датах, объясняя это большим волнением.

Утром 5 марта Владимир Зеленский сдал анализы в лаборатории клиники, и в тот же день обнародовал предварительные результаты. Данные «глубокого анализа» отобранной у него крови, по его словам, станут известны в течение двух недель.

Действующий президент Петр Порошенко предпочел пройти обследование в медпункте НСК «Олимпийский», при этом он сдал не только кровь, но и образцы волос и ногтей, чтобы подтвердить отсутствие у него нарко- и алкозависимости.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter