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Неврачебные ошибки: в сети попал текст приглашения Порошенко на обследование в Eurolab
В сеть попала сканкопия приглашения, которое клиника Eurolab направила действующему президенту Украины Петру Порошенко. Автор записи в Facebook просит читателей подсчитать орфографические ошибки, которые допустила администрация клиники, зазывая Порошенко в лабораторию вместе с его соперником на президентских выборах Владимиром Зеленским.
«Кто еще найдет ошибку?», — обращается Клим Братковский к пользователям Facebook.
Он также проиллюстрировал эти ошибки несколькими копиями приглашения, на каждой из которых выделены «опечатки» и откровенные русизмы.
Напомним, сотрудники лаборатории допускают не только орфографические ошибки, но и путаются в датах, объясняя это большим волнением.
Утром 5 марта Владимир Зеленский сдал анализы в лаборатории клиники, и в тот же день обнародовал предварительные результаты. Данные «глубокого анализа» отобранной у него крови, по его словам, станут известны в течение двух недель.
Действующий президент Петр Порошенко предпочел пройти обследование в медпункте НСК «Олимпийский», при этом он сдал не только кровь, но и образцы волос и ногтей, чтобы подтвердить отсутствие у него нарко- и алкозависимости.
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