Глава Херсонской области подал в отставку в связи с "делом Гандзюк", — СМИ

Украина

Глава Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев подал президенту Украины заявление об отставке. Об этом он заявил в комментарии УНИАН. Тем не менее причины своего решения он объяснять не стал, мотивировав это отсутствием реакции на его заявление со стороны главы государства.

«Об этом пока рано говорить. Еще нет реакции президента на заявление. Нужно хотя бы дождаться ее», — сказал Гордеев, которого активисты считают одним из фигурантов дела об убийстве Екатерины Гандзюк, и неоднократно требовали его увольнения.

На свою должность он был назначен в апреле 2016 года, а до этого являлся народным депутатом от «Блока Петра Порошенко».

На данный момент главным подозреваемым в деле является глава Херсонского областного совета Владислав Мангер, которого суд обязал носить электронный браслет. Тем временем появились версии причин нападения на активистку — она препятствовала незаконной вырубке леса на Херсонщине.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter