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Потап анонсировал украиноязычные треки группы MOZGI (видео)
Украинский репер Потап, который также продюссирует группу MOZGI, пообещал фанатам новые, украиноязычные композиции.
При этом он отметил, что у него давно об этом спрашивали.
«Когда нас просят, мы не делаем, а когда все устали ждать, мы записали несколько треков», — сказал он в эфире Люкс FM.
При этом диджей группы подтвердил, что речь идет о двух украиноязычных композициях.
«Есть задумка украноязычной фольклорной танцевальной музыки», — сказал и участник Позитив (на видео с 11-й минуты).
Напомним, новый взрывной клип Потапа претендует на престижную премию в Европе.
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