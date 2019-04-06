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Шоу-бизнес

Потап анонсировал украиноязычные треки группы MOZGI (видео)

22:58 6 апреля 2019 20
Группа
Инф. «ФАКТОВ»

Украинский репер Потап, который также продюссирует группу MOZGI, пообещал фанатам новые, украиноязычные композиции.
При этом он отметил, что у него давно об этом спрашивали.

«Когда нас просят, мы не делаем, а когда все устали ждать, мы записали несколько треков», — сказал он в эфире Люкс FM.

При этом диджей группы подтвердил, что речь идет о двух украиноязычных композициях.

«Есть задумка украноязычной фольклорной танцевальной музыки», — сказал и участник Позитив (на видео с 11-й минуты).

Напомним, новый взрывной клип Потапа претендует на престижную премию в Европе.

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