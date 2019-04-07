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В Париже прогремел мощный взрыв в жилом доме: момент попал на видео
В воскресенье, 7 апреля, в центральной части Парижа начался мощный пожар. Пламенем охвачен жилой жом в 19-м округе, расположенный в 700 метрах от станции Rosa Parks. В непосредственной близости от дома находятся кинотеатр и трамвайная линия. Пожарные пытаются локализовать огонь.
Пока ничего не известно о жертвах и пострадавших. На безопасном расстоянии от горящего здания толпятся люди. Некоторые из них — это жильцы дома. Никто не знает, что стало причиной пожара.
Очевидцы утверждают, что сначала пламя охватило первый этаж. Затем раздался взрыв, и огонь стремительно распространился по второму этажу.
Некоторые парижане не исключают, что к пожару имеют отношение «Желтые жилеты». Накануне, 6 апреля, активисты этого движения, которое требует отставки президента Франции Эммануэля Макрона и отмены всех его реформ, провели очередную, уже 21-ю акцию протеста. Она оказалась самой малочисленной. Парижане, которые уже устали от демонстраций и беспорядков, продолжающихся пять месяцев, говорят, что «Желтые жилеты», или наиболее радикальная их часть, могли устроить пожар, чтобы привлечь к себе внимание.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.