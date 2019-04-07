Общество

Дожди и похолодание: синоптик рассказала, какой будет погода на следующей неделе

Начало следующей недели в Украине будет теплым, но местами дождливым из-за задевшего северные регионы атмосферного фронта. Осадки в виде дождей ожидаются в Житомирской, Черниговской, Сумской областях. Но, как обещают синоптики Украинского гидрометцентра, дождливый период не затянется надолго.

«К концу недели осадки прекратятся, а температура немного снизится», — рассказала «ФАКТАМ» замначальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталия Голеня.

Что касается температуры, то ночью по всей Украине ожидается 4−6 градусов тепла. Чуть холоднее будет на востоке, где столбики термометров опустятся до +2 градусов. Днем можно будет наслаждаться весенним теплом: воздух 15−18 градусов. Еще теплее будет в Николаевской и Херсонской областях — до 19−20 градусов. В Закарпатье синоптики обещают летние +23 градуса.



Прогнозы на апрель у синоптиков Гидрометцентра и народных синоптиков частично расходятся. Какой погоды стоит ждать в ближайшие дни, читайте в эксклюзивном материале «ФАКТОВ» «Солнце, мороз и даже снег: синоптики дали прогноз погоды».

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