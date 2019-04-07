Спорт

В селе Подгорцы Обуховского района Киевской области открыли академию лиссабонской «Бенфики» — многократного чемпиона и обладателя Кубка Португалии, двукратного обладателя Кубка европейских чемпионов, через школу которой прошли многие мировые звезды.

По такому случаю на церемонию пожаловали коммерческий директор «Бенфики» Бернарду Карвальо, легендарный капитан лиссабонцев бразилец Луизао, в прошлом году завершивший свою карьеру, коммерческий и технический директора мировой сети школ «Бенфики» Мигель Рейш и Давид Гомеш, а также посол Португалии в Украине Мария Криштина Серпа ди Алмейда.

Достойный состав «выставила» и Украина. Алексей Михайличенко и Владимир Онищенко, Анатолий Демьяненко и Александр Шовковский. Кстати, знаменитый Игорь Беланов приехал не с пустыми руками, привезя «Золотой мяч», с которым мог сфотографироваться каждый желающий. А Леонид Буряк подарил юным футболистам экземпляры своей книги «Я жил в прекрасное футбольное время».

У «лиссабонских орлов» (прозвище «Бенфики») 52 детско-юношеские школы и лишь 10 из них — за рубежом. Примечательно, что открытая под Киевом академия стала первым филиалом португальского гранда в Восточной Европе.

Академия размещена на территории комплекса Olympic Villagе, где юные футболисты в возрасте от трех до 16 лет будут иметь возможность как проживать, так и тренироваться. В их распоряжении — комфортные номера, залы для фитнеса, 25-метровый бассейн, тренировочные поля как с натуральным, так и с искусственным покрытиями, а также крытый манеж на случай, если погода не будет благоволить тренировкам будущих футбольных звездочек.

Бернарду Карвальо отметил, что увиденное его приятно удивило, и он может с уверенностью сказать, что это лучший филиал «Бенфики» за пределами Лиссабона.

В свою очередь, Луизао — на секундочку рекордсмен по числу матчей за «орлов» в еврокубках, а в составе сборной Бразилии принимавший участие в двух чемпионатах мира, — назвал украинцев «бенфикистами». Дескать, сразу увидел, как наш народ очень любит футбол. Звездный защитник, сыгравший за «Бенфику» 522 матча, в которых забил 45 мячей и сделал 18 результативных передач, прямо заявил, что восхищен увиденным.

«Приятно услышать столь высокие оценки нашей работы. Конечно же, не удалось избежать недочетов, но мы их обязательно учтем перед тем, как будем открывать следующие филиалы „Бенфики“ в Украине», — несмотря на то, что гости исключительно хвалили принимающую сторону, директор футбольной академии Мария Кривопишина была довольно сдержана в высказываниях.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный футбольный клуб откроет свою академию в Украине.

* Фото Виктора Перегняка

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