Любимая пропагандистка Путина ждет третьего ребенка

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Новость о своей третьей беременности главный редактор телеканала Russia Today (эту должность она занимает с 2005 года) Маргарита Симоньян сообщила в передаче НТВ «Секрет на миллион».

В студию к Лере Кудрявцевой Симоньян пришла в день своего рождения, 6 апреля. Она рассказала, что недавно бросила курить. Причина — очередная беременность. Известно, что топовая пропагандистка Путина растит двух малышей вместе со своим гражданским мужем Тиграном Кеосаяном (ради Маргариты он ушел от известной артистки Алены Хмельницкой, от которой у него тоже двое детей), горячим поклонником «русского мира» и «крымнашистом».

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Уходить в декретный отпуск Симоньян не собирается. По ее словам, даже после появления на свет первого ребенка она прямо из роддома помчалась на работу: «Решать вопросы, которые могу решить только я».

На вопрос ведущей, есть ли у нее номер личного мобильного телефона Путина, Симоньян ответила: «Нет, конечно. У него и телефона-то нет».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Instagram пригрозил заблокировать аккаунт Симоньян.

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