Спорт

Главным действующим лицом матча чемпионата Бельгии между самыми «украинскими» командами «Генком» и «Гентом» (2:1) стал полузащитник нашей сборной Руслан Малиновский, которому противостояли Роман Яремчук (отыграл весь поединок) и Роман Безус (вышел на замену на 63-й минуте).

Сначала 18-й номер хозяев поля заработал и реализовал на 43-й минуте пенальти, а в добавленное к первому тайму время мяч после «выстрела» Малиновского срикошетил от соперника и влетел в сетку ворот — 2:0.

После перерыва «Генк» отыграл один мяч, но спасти поединок не смог.

К сожалению, Малиновский не смог доиграть матч до финального свистка. На 90+4-й минуте футболист сборной Украины вместе с соперником упал на газон, после чего зацепил шипами бутсы лицо игрока «Гента». Рефери посчитал, что Руслан действовал умышленно и удалил его с поля.

Кстати, Руслан Малиновский проводит отличный сезон в Бельгии, в 44 матчах набрав по системе «гол + пас» 27 очков (14 мячей и 13 голевых передач).

«Генк» с 38 очками удерживает лидерство в чемпионате Бельгии, на четыре пункта опережая «Брюгге», у которого игра в запасе (14 апреля лидеры сойдутся в очной дуэли). «Гент» с 25 баллами замыкает топ-шестерку.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Малиновский стал самым высокооплачиваемым футболистом бельгийского «Генка».

Фото krcgenk. be



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