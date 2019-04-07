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В Киеве зацвели магнолии: в сети показали впечатляющие фото
С установлением весенней погоды в Киеве в двух ботанических садах города начался сезон магнолий. Уже полюбовавшиеся цветением киевляне говорят, что наиболее зрелищно сейчас выглядит поляна магнолий в ботсаду им. Фомина около метро «Университет». В ботсаду им. Гришко на Печерске пока что цветет лишь одно дерево, но с возвращением теплой погоды сезон цветения начнется и там.
Ботанический сад. им. Гришко
А в ботаническом саду им. Фомина в связи с наплывом посетителей опасаются, что в поисках красивого кадра несознательная публика повредит корни растения или неосторожно сломает ветки. Блогеры просят всех пришедших полюбоваться магнолиями быть осторожными и постараться не уничтожить хрупкую красоту.
Ботанический сад им. Фомина
Напомним, в Закарпатье сжигание сухой травы чуть не уничтожило знаменитую «Долину нарциссов».
Фото olhahryhorenko/Instagram, 13lako/Instagram, darina_pavliuk/Instagram, maksimeechka/Instagram, i.akhvatkina/Instagram
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