В Киеве зацвели магнолии: в сети показали впечатляющие фото

Общество

С установлением весенней погоды в Киеве в двух ботанических садах города начался сезон магнолий. Уже полюбовавшиеся цветением киевляне говорят, что наиболее зрелищно сейчас выглядит поляна магнолий в ботсаду им. Фомина около метро «Университет». В ботсаду им. Гришко на Печерске пока что цветет лишь одно дерево, но с возвращением теплой погоды сезон цветения начнется и там.

Ботанический сад. им. Гришко

А в ботаническом саду им. Фомина в связи с наплывом посетителей опасаются, что в поисках красивого кадра несознательная публика повредит корни растения или неосторожно сломает ветки. Блогеры просят всех пришедших полюбоваться магнолиями быть осторожными и постараться не уничтожить хрупкую красоту.

Ботанический сад им. Фомина

Напомним, в Закарпатье сжигание сухой травы чуть не уничтожило знаменитую «Долину нарциссов».

Фото olhahryhorenko/Instagram, 13lako/Instagram, darina_pavliuk/Instagram, maksimeechka/Instagram, i.akhvatkina/Instagram

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