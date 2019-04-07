- 12:59 «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 12:48 Известного режиссера избили в Киеве из-за России: подробности и фото последствий
- 12:39 В Москве скончалась вдова актера Золотухина
- 12:38 В Киеве зацвели магнолии: в сети показали впечатляющие фото
- 12:31 «Бавария» в 100-й дуэли уничтожила «Боруссию» в матче бундеслиги
- 12:30 Благовещение-2019: что это за праздник и как себя вести в этот день
- 12:27 В полиции назвали причину скандального задержания активиста на Майдане Независимости
- 12:23 Ломаченко — Кролла: прогнозы букмекеров на чемпионский бой
- 12:21 В 93 года садится на шпагат: рецепты здоровья от самой гибкой возрастной женщиной Украины
- 12:18 Над Сибирью заметили огромный метеорит: очевидцы выложили в сеть яркое видео
Над Сибирью заметили огромный метеорит: очевидцы выложили в сеть яркое видео
В российском Красноярске жители наблюдали в небе необычное явление: на небе появилась яркая точка, она вспыхнула и упала, оставляя огненный шлейф. Неординарное явление попало на записи видеорегистраторов.
Также об огненном шаре в небе сообщали жители города Иланский и Канск Красноярского края. Светящийся объект был замечен вечером 6 апреля — около 19 часов по местному времени.
В соцсетях склоняются к тому, что речь идет о падении метеорита. Эту версию поддерживают ученые. Специалисты Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского взяли пробы грунта возле поселка Учами Эвенкийского района Красноярского края. Также были взяты пробы в районе реки Подкаменная Тунгуска, куда, как полагают, упал метеорит.
Напомним, мощный взрыв метеорита наблюдали в декабре 2018 года над Камчаткой, а в июне 2018 года — над Липецкой, Орловской и Воронежской областями.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».