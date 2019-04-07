Над Сибирью заметили огромный метеорит: очевидцы выложили в сеть яркое видео

Мир

В российском Красноярске жители наблюдали в небе необычное явление: на небе появилась яркая точка, она вспыхнула и упала, оставляя огненный шлейф. Неординарное явление попало на записи видеорегистраторов.

Также об огненном шаре в небе сообщали жители города Иланский и Канск Красноярского края. Светящийся объект был замечен вечером 6 апреля — около 19 часов по местному времени.

В соцсетях склоняются к тому, что речь идет о падении метеорита. Эту версию поддерживают ученые. Специалисты Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского взяли пробы грунта возле поселка Учами Эвенкийского района Красноярского края. Также были взяты пробы в районе реки Подкаменная Тунгуска, куда, как полагают, упал метеорит.

Напомним, мощный взрыв метеорита наблюдали в декабре 2018 года над Камчаткой, а в июне 2018 года — над Липецкой, Орловской и Воронежской областями.



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