«Бавария» в 100-й дуэли уничтожила «Боруссию» в матче бундеслиги (видео)

Спорт

На «Альянц Арене» в Мюнхене состоялся, пожалуй, ключевой поединок сезона в немецкой бундеслиге между «Баварией» и дортмундской «Боруссией» (последние 25 сезонов эти два клуба 21 раз становились чемпионами Германии — 16 раз мюнхенцы и пять раз дортмундцы).

Юбилейная, 100-я, дуэль соперников завершилась разгромом «Боруссии» — 5:0 (Хуммельс, 10, Левандовски, 17, 89, Мартинес, 41, Мюллер, 43). При этом автор «дубля» польский форвард «Баварии» Роберт Левандовски забил свой 200-й мяч в немецкой бундеслиге (больше голов только у легендарного Герда Мюллера). Кстати, в последних четырех матчах на домашнем стадионе подопечные Нико Ковача «отгрузили» соперникам 22 (!) мяча.

Более чем уверенная победа над главным конкурентов (отметим, что в 2017-м мюнхенцы разгромили «Боруссию» дома — 4:1, а в 2018-м — 6:0) позволила «Баварии» с 64 очками вернуть себе лидерство в бундеслиге. У дортмундцев — 63 пункта, у «Лейпцига» -- 55. «Шальке» нашего Евгения Коноплянки с 26 очками лишь на 14-й позиции.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Бавария» в матче с девятью голами, двумя пенальти и удалением вырвала путевку в полуфинал Кубка Германии.

Фото ФК «Бавария»

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