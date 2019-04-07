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Известного режиссера избили в Киеве из-за России: подробности и фото последствий
Режиссера Юрия Грузинова жестоко избили в Киеве. Случилось это в кафе «Брайтон Бич» на столичном Печерске. Режиссер говорит, что напавшие на него кричали «Я люблю рашку».
Сам режиссер является выходцем из России, во время аннексии Крыма был в числе первых задержанных российскими силовиками. Когда в кафе Грузинов сделал замечание официантке за российскую музыку в заведении, на него напала агрессивная компания.
«Сообщил про то что у них играет русская музыка! И тут чувак как заорет: „Я люблю рашку!“. Я попытал спросить у него, за что конкретно. Пока я задавал вопрос, совершенно другой муфлон со стороны врезал мне наотмашь и свалил!» — рассказал режиссер.
По словам Грузинова, его обидчик уехал на такси, и пока что мужчину не нашли. После инцидента режиссер обратился в больницу, и ему наложили швы.
Что касается расследования, то Грузинов настроен пессимистично. «Вместо номера значка дали размер обуви, анекдоты рассказывали друг другу, не дали дописать заявление и приняли его так, сообщив, что больше нет бумаги», — описал он действия полицейских.
Напомним, Юрий Грузинов как представитель творческого объединения «Вавилон 13» в 2014 году снимал события Революции Достоинства и первую смерть на Майдане. На основе отснятого материала был создан первый документальный фильм о Майдане — «Зима, которая нас изменила».
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