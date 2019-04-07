«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Спорт

В среду, 10 апреля, на знаменитом стадионе «Олд Траффорд» состоится первый четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов между английским «Манчестер Юнайтед» и испанской «Барселоной», которые восемь раз владели почетным трофеем (пять раз — каталонцы и трижды — англичане). Начало матча — в 22:00.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию дуэли подопечных Оле-Гуннара Сульшера и Эрнесто Вальверде, за которой вы сможете следить в этой новости.



Команды Сульшера и Вальверде в своих чемпионатах

«Манчестер Юнайтед», сенсационно выбивший из Лиги чемпионов «ПСЖ», в последнее время слегка сбавил обороты в чемпионате Англии, занимая шестое место. Кстати, в отличие от соперника, команда норвежца Оле-Гуннара Сульшера в прошлые выходные была свободна от игр и может целенаправленно готовиться к битве с каталонским грандам.

В свою очередь, «Барселона» провела 6 апреля на «Камп Ноу» важнейший матч против игравшего с 28-й минуты в меньшинстве «Атлетико». Победа со счетом 2:0 (Суарес, 85, Месси, 86) практически гарантировала Месси и компании золотые медали чемпионата Испании. За семь туров до финиша команда Эрнесто Вальверде опережает идущих вторыми подопечных Диего Симеоне на 11 очков.

«МЮ» вступился за своих болельщиков

После того, как каталонский гранд установил для британских болельщиков слишком уже высокую цену на билеты на ответный матч соперников на «Камп Ноу"(118 евро), фанаты «МЮ» пожаловались в клуб. На «Олд Траффорд» с реакцией не задержались, подняв цену на билеты для поклонников «Барселоны» до 102 фунтов (эквивалентно 118 евро) и пообещав компенсировать с этих денег дополнительные траты своим фанатам.

*Солидная поддержка команде Сульшера на трибунах «Олд Траффорд» гарантирована

Состав «Барсы» дороже на 384 млн евро

Авторитетный портал transfermarkt. de оценивает общую стоимость футболистов «Барселоны» на 384 млн евро дороже, чем игроков «Манчестер Юнайтед» (1,18 млрд евро против 796,0 млн).

Самые дорогие исполнители испанской команды — аргентинец Лионель Месси (160 млн евро), француз Осман Дембеле (120 млн), бразилец Филиппе Коутиньо (100 млн), немец Марк-Андре тер Штеген (80 млн) и испанец Серхио Бускетс (75 млн).

Что же касается «Манчестер Юнайтед», то дороже всех в составе манкунианцев стоят француз Поль Погба (90 млн евро), бельгиец Ромелу Лукаку (85 млн), англичанин Маркус Рашфорд (80 млн), испанец Давид де Хеа (70 млн) и француз Антони Марсьяль (60 млн).

*Лидер «Барселоны» Лионель Месси

История противостояния

Соперники снова сойдутся в очной дуэли в Лиге чемпионов впервые за почти восемь лет (кстати, три предыдущих розыгрыша заканчивались для «Барсы» именно на этой стадии турнира).

Всего «МЮ» и «Барселона» провели между собой 11 еврокубковых встреч: три победы англичан и четыре — испанцев. При этом две последние дуэли пришлись на финалы Лиги чемпионов, и обе завершились триумфом каталонцев — 2:0 (Это'О, Месси) в 2009-м и 3:1 (Педро, Месси, Вилья — Руни) в 2011-м.

Из других противостояний стоит отметить финал Кубка кубков 1991 года, когда «МЮ» благодаря «дублю» бывшего форварда каталонцев Хьюза выиграл в Роттердаме — 2:1, а также разгром «Барселоной» «красных дьяволов» в сезоне-1994/1995 — 4:0 (самое крупное поражение «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов).

Любопытный факт: свой второй Кубок чемпионов «Манчестер Юнайтед» завоевал в 1999-м на домашней арене «Барселоны» «Камп Ноу». Победу в легендарном финале с «Баварией» (2:1), на котором вашему покорному слуге посчастливилось побывать, манкунианцам принесли два гола в добавленное время. Причем решающий мяч забил нынешний главный тренер «МЮ» Сульшер.

*В четвертьфинале Кубка кубков-1983/1984 «МЮ» разгромил «Барселону» с Диего Марадоной в составе на «Олд Траффорд» — 3:0

Видеообзор финала Лиги чемпионов «МЮ» — «Бавария» — 2:1 в 1999 году на стадионе в Барселоне

Знаменитая арена «Олд Траффорд»

Стадион «Олд Траффорд», известный также как «Театр мечты», домашняя арена «Манчестер Юнайтед» с 1910 года (исключая период с 1941 по 1949 годы, когда спортсооружение было разрушено в результате бомбардировки в ходе Второй мировой войны, и команда играла домашние матчи на «Мейн Роуд», стадионе «Манчестер Сити»).

После серии реконструкций «Олд Траффорд» вмещает 74 879 зрителей, являясь вторым по вместимости футбольным стадионом Англии после «Уэмбли».

На арене проводились поединки ЧМ-1966 и Евро-1996, а также финал Лиги чемпионов -2003.

Кстати, северная трибуна «Олд Траффорд» носит имя легендарного тренера сэра Алекса Фергюсона (именно там располагаются знаменитое клубное «Красный кофе» и музей «МЮ»), а южная — чемпиона мира и обладателя «Золотого мяча» Бобби Чарльтона.

*Легендарный «Олд Траффорд» вмещает 74 879 болельщиков

*Памятник «святой троице» «МЮ» — Джорджу Бесту, Деннису Лоу и Бобби Чарльтону — на знаменитой арене

Матч на ТВ

Поединок «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» 10 апреля, начиная с 22:00, покажет в прямом эфире телеканал «Футбол 2». Перед стартовым свистком (начиная с 21:15) эксперты в студии программы «Ночь Лиги чемпионов» обсудят последние новости о предстоящем матче, а после финального свистка подведут итоги поединков игрового дня (10 апреля сыграют также «Аякс» и «Ювентус»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Барселона» пропустила четырежды и чудом избежала поражения от «Вильярреала».

Фото ФК «Манчестер Юнайтед», ФК «Барселона», Getty Images, uefa.com

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