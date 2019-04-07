Украина

Совсем молодые: появились фото военных, погибших на Донбассе 6 апреля

6 апреля вследствие обстрела врагом украинских позиций у хутора Вольный в Луганской области погибли двое украинских военнослужащих. Смертельные ранения получили солдаты Дмитрий Стрекнев и Иван Лисица.

В своем подразделении Стрекнев и Лисица были соответственно гранатометчиком и номером пулеметного расчета. Они огнем заставили врага прекратить обстрел, но сами получили пулевые ранения.

Командование операции Объединенных сил намерено посмертно наградить военнослужащих за мужество и героизм.

Военнослужащая Елена Любинецкая опубликовала в Facebook фото героев, погибших 6 апреля.

Защитники Украины попали под обстрел в том же районе (Попаснянский район Луганской области), где 2 апреля погибли бойцы отдельного штурмового батальона «Донбасс-Украина» Яна Червоная (позывной «Ведьма») и Александр Милютин (позывной «Деда»).

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