7 апреля 2019

Такого сумасшествия мне видеть ещё не приходилось никогда. Огромный зал дубайской Оперы, похожий на русло глубокой реки, по обеим сторонам которой плывут круглобокие лодки (именно так выглядят ложи на балконах), зал, вмещающий больше 2 тысяч зрителей, пел, стонал, приплясывал, смеялся и плакал. Все два часа представления! Вместе с артистами, выкладывавшимися на сцене так, как будто это был последний спектакль в их жизни, память о котором они должны оставить навсегда, зрители пропускали через сердце и душу яркую и непростую судьбу давно ушедшего, но ничуть не забытого Майкла Джексона.

''Thriller Live'' - так назывался этот всемирно известный мюзикл. Нам не удавалось сходить на него в Нью-Йорке и Лондоне. Поэтому мы решили наверстать упущенное в Дубай-Опера. Причём, билеты заказывали ешё в Киеве, за два месяца до приезда в Арабские Эмираты. Это оказалось большой проблемой, так как почти все билеты на несколько выступлений лондонской труппы были уже давно проданы. И оставались только весьма дорогие. Когда подвозивший нас таксист из Пакистана спросил о стоимости наших билетов (в 20-м ряду) и услышал ответ, он чуть не выпустил из рук руль: ему, бывшему юристу из Карачи, вынужденному обеспечивать оставшуюся там семью работой в Дубае, на эти билеты пришлось бы трудиться почти месяц по 12 часов в сутки.

Но, поверьте, представление того стоило. Рассказ о жизни и смерти Майкла Джексона, самом успешном исполнителе поп-музыки в мировой истории, танцоре и музыканте, чьи альбомы разошлись по миру общим тиражом в 1 миллиард копий, просто потряс всех присутствовавших на спектакле. В мюзикле было всё — тяжёлое и порой унизительное детство будущей звезды (кстати, 25 раз попадавшей в ''Книгу рекордов Гиннесса''), поиски своего неповторимого стиля в начале блестящей карьеры и ошеломительный успех на пике славы… А главное — было совершенно потрясающее исполнение его знаменитых хитов, словно возвращающих многих присутствовавших в зале в пору их молодости, когда всё было по-другому и мечты о прекрасном будущем ещё только начинали осуществляться. В том числе и под музыку Майкла Джексона.

Атмосфера, царившая в этот вечер в дубайском оперном театре, завсегдатаям театров киевских могла бы показаться необычной и даже безобразно непозволительной. Но для тех, кто уже успел побывать в театрах английских, американских или испанских, она ничем не отличалась от других современных театров. Люди прямо в зале пили шампанское и пиво, ели мороженое и чипсы и были настолько непосредственны в выражении своих чувств, что это увлекало всех одной волной восторга, переполнявшего душу и превращавшего зрителей в больших и искренних детей.

Выйдя из театра, который находится совсем недалеко от самого высокого в мире здания Бурдж-Калифа и ансамбля фантастических фонтанов, смотреть на вечернее представление которых собираются каждый вечер тысячи туристов со всего мира, мы с завистью смотрели на чужую красивую и мирную жизнь, надеясь на то, что когда-нибудь и у нас будет так же красиво и мирно. Ведь было же уже…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А всем вам, друзья мои, хорошего дня.