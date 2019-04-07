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Стиль жизни

Знаменитый модельер Марк Джейкобс вступил в брак со своим бой-френдом: фото яркого торжества

17:50 7 апреля 2019 213
Марк Джейкобс и Чарли Дефранческо
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

Ночь 7 апреля на Манхэттене прошла необычайно весело. В популярном заведении The Grill собрались десятки знаменитостей. Это были люди, имеющие непосредственное отношение к миру моды. Всех их пригласил всемирно известный дизайнер Марк Джейкобс. Часть гостей полагала, что их позвали отметить день рождения — 9 апреля модельеру исполняется 56 лет. Но, как оказалось, повод был иным. Джейкобс и его 37-летний бой-френд Чарли Дефранческо вступили в законный брак!

Марк Джейкобс и Чарли Дефранческо на собственной свадьбе

Их роман длится уже несколько лет. Многие называют Марка и Чарли золотой парой. В октябре Джейкобс устроил флэшмоб в ресторане Chipotle, во время которого сделал Дефранческо официальное предложение. Оно было принято. Дату свадьбы влюбленные хранили в секрете.

Наоми Кэмпбелл

Кейт Мосс с дочерью

Белла и Джиджи Хадид

На ночное торжество пришли супермодели Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс с дочерью Лилой Хэк, сестры Джиджи и Белла Хадид, дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер, французская топ-модель Синди Бруна, певицы Эрика Джейн, Рита Ора, Майя, Дебби Харри, актрисы Эмили Ратаковски с мужем, Кристина Риччи и Хлоя Севиньи. И это далеко не весь список.

Эмили Ратаковски

Кайя Гербер

Рита Ора

Эрика Джейн

Майя

Гости веселились до утра, как и положено на свадьбе. А слегка уставшие молодожены отправились домой на винтажном Rolls Royce, увозя подарки.

Домой с подарками

А так выглядел Марк Джейкобс накануне своей свадьбы

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о свадьбе звезд Голливуда Лиама Хемсуорта и Майли Сайрус. Они поженились в канун Рождества.

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