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Начнется война всех против всех: в России озвучили самый опасный сценарий в случае победы Зеленского
Самым опасным сценарием для поствыборной Украины будет, если Зеленский окажется слабым политиком, и, соответственно, в стране начнется война всех против всех. При таком раскладе Россия с радостью будет ловить много рыбы в мутной стране, считает известная российская писательница Юлия Латынина. Об этом она написала в блоге на Эхо Москвы.
Она отметила, что стратегия России в большинстве конфликтов за ее границами, в которые она ввязывается, не заключается в получении плюсов для своих граждан. Тут задача состоит в том, чтобы сделать гадость для соседа.
Латынина также констатировала невозможность такого же активного российского вмешательства в украинские выборы, как победа Януковича
«Наиболее, я бы сказала, некачественная часть избирателей в результате действий России (агрессии в Крыму и на Донбассе. Ред.) оказалась отторгнута от Украины, и, конечно, таких историй как победа Януковича уже больше не повторится», — констатировала писатель.
По ее словам, получив Крым, Россия потеряла всю остальную Украину.
Напомним, центр «Миротворец» обвинил Зеленского в связях с ФСБ, а известный украинский политолог заявил, что кандидат в президенты Украины унижает украинцев.
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