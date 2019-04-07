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Порошенко анонсировал серьезные кадровые перестановки в своей команде
Президент Украины Петр Порошенко пообещал избирателям серьезно переформатировать свою команду перед проведением второго тура выборов 21 апреля. Об этом он заявил в эфире ТРК «Украина» 7 апреля.
Озвучил он и основную цель изменений — в команду должна прийти большое количество новых молодых людей, и соответствующие предложения он уже начал получать.
«В моей команде точно произойдут существенные изменения — в нее придет большое количество новых молодых людей. Имею огромное количество предложений, которые мы сейчас анализируем и которые будут вскоре представлены», — сказал он.
Напомним, 7 апреля, после официального старта второго тура президентских выборов Порошенко назначил место и время для дебатов с кандидатом на высший пост Владимиром Зеленским. А 6 апреля Порошенко обратился к избирателям, заявив, что всех услышал, и сделал выводы.
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