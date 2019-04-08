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- 7:08 На Украину обрушатся дожди: синоптики рассказали, какой будет погода в начале недели
На Украину обрушатся дожди: синоптики рассказали, какой будет погода в начале недели
Понедельник, 8 апреля, в ряде областей Украины будет дождливым. Небольшие осадки синоптики прогнозируют в северных областях — Черниговской и Сумской. Также пройдут дожди на Закарпатье, в Винницкой, Черкасской и частично в Одесской областях.
Ночные температуры останутся по-апрельски умеренными — до 5−7 градусов. Дневные будут держаться на уровне 15−18 градусов тепла. Очень тепло будет на Закарпатье — до +23 градусов.
В Украинском гидрометцентре предупреждают, что спустя несколько дней ожидается перемена погоды: осадки прекратятся, но теплые дни сменятся похолоданием.
Народные приметы на период 8−12 апреля не исключают ни холодов, ни заморозков. Комментарий об этом в статье «ФАКТОВ» «Солнце, мороз и даже снег: синоптики дали прогноз погоды на ближайшее время».
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