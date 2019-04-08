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В ЦИК сделали решительное заявление о дебатах Порошенко и Зеленского на НСК "Олимпийский"
Дебаты, которые прописаны в законе о выборах президента и которые финансируются из госбюджета, должны проходить в студии Общественной телерадиокомпании в Киеве. Такие исчерпывающие разъяснения дала ЦИК по поводу дебатов перед вторым туром президентских выборов.
Ранее кандидат в президенты Владимир Зеленский неожиданно предложил устроить дебаты на стадионе — на НСК «Олимпийский» в Киеве. Петр Порошенко в ответ назначил дату и время — 14 апреля в 19.00−20.00. ЦИК, в свою очередь, дала понять, что это будут не те обязательные дебаты, нормы о которых закреплены в законодательстве.
«Обращаю ваше внимание на существующее постановление ЦИК, которым установлено место проведения дебатов… Это помещение Общественной телерадиокомпании. Именно там должны проводиться дебаты, которые установлены в соответствии с законом о выборах президента. Это теледебаты, которые должны быть обязательно проведены в соответствии с законодательством», — объяснила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.
По словам Слипачук, именно на такие дебаты в телестудии в Киеве на улице Юрия Ильенко (бывшей Мельникова) выделено финансирование из государственного бюджета.
Напомним, на популярных интернет-площадках уже продаются билеты на будущие дебаты на НСК «Олимпийский». Объявления оказались аферой, поскольку мероприятие еще официально не назначено.
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