Украина

Россия должна вернуть Украине захваченные территории, компенсировать убытки и признать преступления, совершенные РФ на нашей территории. Об этом заявил российский певец Алексей Лебединский, который в 2014 году уехал в США и заявил, что не вернется в Россию, пока там не сменится власть.

В интервью «Обозревателю» выступающий под псевдонимом Профессор Лебединский артист отметил, что война никому не нужна и что только «больные разводят ненависть». «Россия как государство должна попросить прощения у Украины, вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги в знак признания всех преступлений, которые натворила в отношении Украины. Да, Россия, как государство, обязана это сделать. И максимально компенсировать убытки», — сказал он.

По его словам, с этого должно начаться восстановление хороших отношений между двумя странами. «Но сейчас это пока сказка — в России у власти бессовестные люди, которые и совершили все эти преступления», — подчеркнул Алексей Лебединский.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Алексей Лебединский заявлял, что чеченский лидер Размзан Кадыров — единственный человек, реально опасный для российского президента Владимира Путина.



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