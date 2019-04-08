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Вернуть территории и поклонится в ноги: Профессор Лебидинский мощно обратился к россиянам из-за Украины
Россия должна вернуть Украине захваченные территории, компенсировать убытки и признать преступления, совершенные РФ на нашей территории. Об этом заявил российский певец Алексей Лебединский, который в 2014 году уехал в США и заявил, что не вернется в Россию, пока там не сменится власть.
В интервью «Обозревателю» выступающий под псевдонимом Профессор Лебединский артист отметил, что война никому не нужна и что только «больные разводят ненависть». «Россия как государство должна попросить прощения у Украины, вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги в знак признания всех преступлений, которые натворила в отношении Украины. Да, Россия, как государство, обязана это сделать. И максимально компенсировать убытки», — сказал он.
По его словам, с этого должно начаться восстановление хороших отношений между двумя странами. «Но сейчас это пока сказка — в России у власти бессовестные люди, которые и совершили все эти преступления», — подчеркнул Алексей Лебединский.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Алексей Лебединский заявлял, что чеченский лидер Размзан Кадыров — единственный человек, реально опасный для российского президента Владимира Путина.
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