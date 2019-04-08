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Волонтеры узнали о судьбе осужденного в России охранника Яроша
Бывший украинский военнослужащий и экс-охранник Дмитрия Яроша нашелся в исправительной колонии в российском Торжке Тверской области. Александр Шумков, которого выкрали в Херсоне, вывезли в Россию и приговорили к четырем годам лишения свободы, уже этапирован в колонию. Сразу после карантина Шумкова поместили в штрафной изолятор.
Судьбу Шумкова после приговора удалось выяснить волонтерам российской правозащитной организации. Новое местонахождение узника Кремля рассказала родственница заключенного Людмила Шумкова.
Напомним, приговор Шумкову был вынесен в декабре 2018 года. Заключенный признал, что попался в ловушку вражеских спецслужб. Судилище состоялось в райцентре Брянской области, и 29-летний Шумков получил четыре года заключения за якобы участие в «экстремистской» организации. Речь идет о «Правом секторе».
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