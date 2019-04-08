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Украинец Лень установил рекорд результативности в НБА (видео)
Самый результативный матч в карьере в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) провел украинец Алексей Лень. В поединке регулярного чемпионата против «Милуоки Бакс» центровой «Атланты Хоукс» набрал больше всех очков — 33 (реализовал 13 из 23 бросков с игры, в том числе шесть из 12 трехочковых, а вот с линии штрафной был не очень метким — всего одно попадание из семи), к тому же совершил восемь подборов и сделал четыре результативные передачи.
Предыдущий рекорд результативности украинца составлял 31 очко, которые он набрал 6 марта 2016 года, тем самым помог своему «Финиксу» обыграть «Орландо» — 122:120. Правда, в том случае команды играли овертайм, на этот же раз нашему соотечественнику хватило основного времени четырех четвертей.
К сожалению, меткость Алексея не помогли его команде одержать победу в выездном поединке — финальная сирена зафиксировала победу «Бакс» со счетом 115:107. Впрочем, даже успешный результат не помог бы «Атланте» пробиться в плей-офф — «орлы» занимают 12-е место в восточной конференции, в то время как последней проходной является восьмая строчка.
Добавим, что Лень провел в нынешнем сезоне 75 матчей из 81 командного, в которых в среднем набирал 10,7 очков и делал 5,4 подборов за игру.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что баскетболист получил ужасную травму в матче НБА.
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