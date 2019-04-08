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Доллар падает: что будет с курсами валют накануне второго тура выборов
Неделя началась с заметного укрепления курса гривни. Национальный банк Украины установил ее курс относительно доллара на уровне 26,77 грн, повысив его на 25 коп. При этом по отношению к европейской валюте гривня выросла на 24 коп. Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,07 грн. Позиция Нацбанка сразу отразилась на рыночной стоимости гривни.
«Гривня продолжает подрастать по отношению к доллару и с утра в понедельник, 8 апреля, котируется на отметке 26,69 грн за доллар. Курс украинской валюты укрепляется в ожидании второго тура президентских выборов», — сообщил «ФАКТАМ» финансовый эксперт Forex Club Денис Повторенко.
При этом, по словам специалиста, национальная валюта игнорирует ряд негативных внутренних экономический новостей.
«Так, Украина в 2019 году должна выплатить 17 млрд долларов по внутреннему и внешнему государственному долгу. Кроме того, Нацбанк ожидает замедления экономики страны в текущем году до 2,5% с 3,3% в 2018-м.
Вероятно, вплоть до проведения второго тура президентских выборов гривня продолжит укрепляться, и ее курс будет определяться исключительно политическими факторами. Украинская валюта будет стремиться к отметке 26,5 грн за доллар", — сказал Повторенко.
Стоит напомнить, что ранее в интервью «ФАКТАМ» укрепление гривни спрогнозировал старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. Эксперт заявил, что итог первого тура президентских выборов не приведет к значительным колебаниям на валютном рынке Украины.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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