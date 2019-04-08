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Во время фотосессии пары выпускников в кадр вторглась толпа зомби (фото)
Пара выпускников из городка Сеноия (американский штат Джорджия) устроила в местном парке фотосессию на память об окончании школы. Молодые люди Итан и Лея позировали фотографу Стефани Смит, когда неожиданно в кадре появились… зомби.
Как пишет издание People, в окрестностях городка снимается популярный постапокалиптический телесериал «Ходячие мертвецы». В свой обеденный перерыв актеры решили развлечься и, заметив снимающихся молодых людей, прошлись на заднем плане, не выходя из образа: в полном гриме, да еще и характерно подвывая.
«Я продолжала фотографировать, потому что это было так забавно», — рассказала Стефани. Итан и Лея выглядели несколько потрясенными и напуганными, нервно оглядываясь по сторонам, но в то же время произошедшее их позабавило.
Стефани считает, что нестандартные снимки станут прекрасным напоминанием Итану и Лее об этом знаменательном дне.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что гламурную фотосессию модели испортил вторгшийся в кадр пенсионер с пивным животом.
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