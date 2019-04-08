Новые тренды в весеннем маникюре: оригинальные идеи (фото)

Стиль жизни

Стильный маникюр — обязательный атрибут современной женщины. Он может быть ярким и экстравагантным или сдержанным и лаконичным. В любом случае дизайн ногтей должен быть в тренде и выполнен качественно. Во всем мире сегодня проходят чемпионаты по нейл-арту, на которых лучшие мастера ногтевой эстетики представляют свои работы. Искусство их создания филигранно. Нейл-стилист из Болгарии Ирен Костова — многократный победитель международных чемпионатов, которые проходили в Болгарии, Италии, Доминиканской Республике и других странах. Ее работы — настоящие шедевры. Ирен рисует на ногтях изумительные картины. Особенно эффектными у нее получаются романтические пейзажи и портреты. От них не отвести глаз! Ирен Костова рассказала «ФАКТАМ» о новых трендах в дизайне, а также о том, что ее вдохновляет на творчество.

— Сезонный фактор в нейл-дизайне очень важен, — говорит Ирен Костова. — Чем теплее становится на улице, тем более актуальны краски весенних цветов. Среди особенно популярных этой весной — розовый, желтый, голубой, фиолетовый, лиловый, коралловый. Очень красиво смотрятся на ногтях пудровые и пастельные оттенки.

— Какой декор сегодня в тренде?

— Безусловно, флористический. Весна и лето — время цветов. Причем одни сменяются другими, и это находит отражение в дизайне. Особенно эффектны на ногтях реалистичные цветы, в которых проработана каждая деталь — лепестки, пестики, тычинки. Конечно. королева среди цветов — роза. Также в тренде изображения птиц, бабочек, пчел, рыбок, разных животных. А еще очень красиво смотрятся на ногтях портреты и романтические пейзажи. Это могут быть, к примеру, живописные города Италии или виды Парижа. Каждый рисунок неповторим. Конечно же, им украшаются не все ногти на руках, а один-два .

Романтический пейзаж – одна из визитных карточек в творчестве Ирен Костовой

— Очень красиво. Сколько времени вы тратите на создание картины на ногте?

— 15−20 минут. Я очень люблю рисовать пейзажи.

— Как долго рисунок держится на ногте?

— Около трех недель.

Эффектно смотрятся на ногтях портреты

— А что сегодня является в нейл-арте антитрендом?

- Знаете, не стоит полностью полагаться лишь на модные тенденции. Можно переосмыслить то, что когда-то вам очень нравилось, используя новейшие технологии в ногтевом дизайне. И это будет смотреться очень эффектно. Антитренд — то, что становится массовым и делается будто под копирку.

— Как правильно сочетать дизайнерский маникюр с украшениями?

— В первую очередь, нужно смотреть, как выглядит нейл-дизайн в сочетании с кольцами. А вообще, гармоничным должен быть образ женщины в целом. Важны и наряд, и маникюр, и прическа. Стильные женщины знают об этом.

Портреты Ирен Костова выполняет в разных стилях

— Не за горами лето. Болгария славится своими замечательными курортами. Случается, что женщины делают маникюр под цвет и стиль купальника?

— Да, это очень популярно. Дизайн ногтей в стилистике купальника непременно обратит на себя внимание.

— Однажды видела женщину, ногти которой были декорированы рисунком, точь-в-точь как на ее зонтике.

— Это действительно редкость. И как замечательно, когда модницы придумывают что-то оригинальное. Смотришь на них — и глаз радуется.

Очень красивы в декоре ногтей рыбки

— Многим женщинам нравится яркий эффектный маникюр, однако не все решаются на такой — прежде всего в силу возраста. А с вашей точки зрения, для определенных видов дизайна есть возрастные ограничения?

— Красивый маникюр уместен и для юной девушки, и для взрослой женщины. Важен не возраст, а стиль жизни, то, чем она занимается. Кто-то трудится в деловой атмосфере офиса, у кого-то же творческая работа. Конечно, это отражается и на гардеробе, и на прическе, макияже, маникюре. Женщины, работающие в офисе, предпочитают неброский элегантный дизайн, а те, у кого креативная работа, могут себе позволить яркий декор, что-то абсолютно необычное.

— Как правильно ухаживать за кожей рук?

— Чтобы она была упругой и имела ухоженный вид, дважды в день используйте крем. Важно найти для себя оптимальный. Далеко не каждое средство эффективно. Избегайте контакта с агрессивными моющими средствами, которые обычно используются в быту для уборки. Обязательно надевайте специальные перчатки. Они уберегут кожу ваших рук и маникюр.

— Как вы стали нейл-стилистом?

— Занимаюсь этим искусством уже три года. Я художник, а нейл-арт мне всегда нравился. Правда, поначалу освоить новую профессию было непросто. Но постепенно приходила уверенность. Ей способствовали мои неоднократные победы в международных чемпионатах по ногтевому дизайну. Признание на таком уровне добавляет веры в собственные силы. Мне нравится участвовать в состязаниях. Это огромный стимул. Люблю осваивать новые техники дизайна. Чтобы быть профессионалом в своем деле, нужно постоянно учиться.

Ирен Костова: «Творчество – моя страсть»

— В чем вы черпаете творческое вдохновения?

— Как человек, постоянно ищущий новое, постоянно стремлюсь создавать что-то необычное, оригинальное. Творчество — моя страсть. Особенно люблю портретный нейл-арт. Создаю лица в разных стилях. Работаю с гель-красками и гель-лаками. И нужно отметить, они дают бесконечные возможности.

— Ирен, бывали ли вы в Украине?

— Нет, но очень хочу посетить Киев, познакомиться с украинскими профессионалами нейл-арта. Знаю, что в Украине много талантливых стилистов. Интересно у них поучиться и своим опытом с ними поделиться. Я с удовольствием провожу мастер-классы по нейл-дизайну. И, конечно, хочется увидеть Киев своими глазами, так как это очень красивый город.

— Что бы вы пожелали читательницам «ФАКТОВ»?

— Здоровья, успехов и красоты. Выглядите всегда круто и будьте счастливы!

Ранее о тенденциях в маникюре «ФАКТАМ» рассказывала многократная чемпионка мира по нейл-арту Родика Мунтеану, проживающая в Румынии.

«ФАКТЫ» также писали о модных стрижках. Советы в эксклюзивном интервью дала одесский стилист, неоднократный призер международных чемпионатов по парикмахерскому искусству Виктория Врадий.

Фото из альбома Ирен Костовой

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