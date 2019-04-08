Шоу-бизнес

Новая версия «Хеллбоя» и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные

В украинский прокат вышли пять новых фильмов, в том числе отечественная драма «Сквот32». Сразу два полнометражных мультфильма могут подойти для семейного похода в кино. Это американский «Мистер Линк: Потерянное звено эволюции» и французский «Букашки 2. Карибские приключения!». Поклонники кинокомиксов получили возможность увидеть новую версию «Хеллбоя» — уже без Рона Перлмана, зато с Миллой Йовович.

«Сквот32»

(0+, Украина, Garnet, молодежная драма)

Молодая киевлянка, которая работает фотографом в паспортном центре, случайно попадает в полуразрушенный дом, в котором обитают художники, музыканты, артисты. Все они объединены идеей сохранения старого Киева. Дом принадлежит пожилой женщине, которая отказывается переезжать и дать разрешение на снос. Тем самым она мешает планам крупного застройщика. Молодежь пытается ей помочь в этом противостоянии.

Фильм стал режиссерским дебютом Саши Лидаговского. Сценарий написала Люко Дашвар. Главные роли исполнили Анна Адамович и Александр Богачук. В картине задействованы реальные представители и художники современной уличной культуры Украины.

«Букашки 2. Карибские приключения!»

(0+, Франция — Китай, Futurikon, анимационный фильм для семейного просмотра)

В 2006 году в Европе произвел фурор мультсериал «Букашки», снятый французской студией Futurikon. Короткие пятиминутные серии приводили в восторг как детей, так и взрослых. «Букашки» были одновременно смешными и познавательными. В 2013 году по мотивам сериала был снят полнометражный анимационный фильм «Букашки. Приключение в Долине муравьев». Он получил премию «Сезар» и ряд других престижных кинонаград. В мировом прокате собрал 22,8 миллиона долларов.

И вот создатели «Букашек» Хелен Жиро и Тома Сабо сделали продолжение. Они отправили одного из своих героев — божью коровку — на Карибские острова. Чтобы вернуть пропавшего сына домой во Францию, его отец предпринимает полное опасных приключений путешествие.

«Мистер Линк: Потерянное звено эволюции»

(6+, США, Laika Entertainment, анимационный фильм для семейного просмотра)

Известный путешественник и исследователь сэр Лайонел Фрост отправляется в таинственную страну Шангри-Ла, чтобы найти родственников мистера Линка. В поисках ему помогает журналистка Аделина Фортнайт.

Снял мультфильм режиссер Крис Батлер, известный по анимационной картине «Паранорман». В оригинальной версии героев озвучили звезды Голливуда Хью Джекмен, Зои Салдана, Зак Галифианакис, Эмма Томпсон. Западные кинокритики дали высокие оценки «Мистеру Линку».

«Хеллбой»

(18+, США, Lionsgate, фэнтези, боевик)

Фильм основан на популярных комиксах «Зов тьмы», «Дикая охота» и «Буря и ярость», главным героем которых является Хеллбой — демон из преисподней, попавший в наш мир в результате оккультных экспериментов нацистов.

Комиксы об это демоне уже экранизировались. В 2004 году вышел первый «Хеллбой», собравший в мировом прокате 99,3 миллиона долларов при затратах на съемки в размере 66 миллионов долларов. Главную роль сыграл известный актер Рон Перлман. А режиссером выступил знаменитый Гильермо дель Торо («Форма воды»). Он же снял и вторую часть — «Хеллбой 2: Золотая армия». И снова демона сыграл Перлман. Картина оказалась успешнее первой. Сборы составили 160,4 миллиона долларов при бюджете 85 миллионов долларов. Было принято решение снимать продолжение, однако проект начал разваливаться. В итоге его свернули.

В 2017 году Lionsgate и Millennium Films объявили о перезапуске «Хеллбоя». Новую версию поручили снимать Нилу Маршаллу. Британский режиссер известен по фильмам «Псы-воины» и «Спуск», которые приобрели в Европе статус культовых. Главную роль отдали американскому актеру Дэвиду Харбору («Черная месса», «Отряд самоубийц»). Главную женскую роль получила Милла Йовович («Обитель зла»).

«Проклятый дом»

(18+, США, One Bad House Films, ужасы)

Главный герой фильма вместе со своим 12-летним сыном переезжают из большого города в сельскую местность в штате Вермонт. Они берутся за ремонт старого дома, где намерены обосноваться. И тут выясняется, что в доме живет привидение. Это призрак прежней хозяйки, которой совершенно не нравится все, что делают новые владельцы.

Фильм снял режиссер Энди Миттон. Он пригласил на главную роль актера Алекса Дрэпера, с которым уже работал вместе на съемках ужастика «Дорога из желтого кирпича». Привидение сыграла американская актриса Ария Барейкис («Судная ночь»).

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о фильмах, которые вышли в украинский прокат на прошлой неделе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter