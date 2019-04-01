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«Кладбище домашних животных» и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные

В украинский прокат вышли пять новых фильмов, в том числе драма «Вулкан», снятая совместно отечественными и немецкими кинематографистами. Любителей исторических драм может заинтересовать картина о Великой французской революции «Один король — одна Франция». Поклонникам американского актера Мэттью Макконахи предоставлена возможность увидеть своего кумира в комедии «Пляжный бездельник». А тех, кому нравятся картины о подвигах супергероев, ждет приятный сюрприз — фильм «Шазам!».

«Вулкан»

(16+, Украина — Германия — Монако, Татофільм, драма)

Главный герой фильма — переводчик Лукас, который работает в ОБСЕ. В силу цепочки событий он оказывается в украинском городе Берислав. Там Лукас квартирует у местного жителя Вовы и его дочери. Первая неприязнь к этим людям вскоре сменяется симпатией, стремлением понять их уклад, кардинально отличающийся от привычной жизни в Европе. Лукас начинает все глубже задумываться над тем, что с ним происходит…

Картина является режиссерским дебютом украинского кинематографиста Романа Бондарчука. До сих пор он снимал короткометражные и документальные фильмы. Роман является также автором сценария «Вулкана». Он написал его вместе с Дариной Аверченко и Аллой Тютинник.

Главные роли в фильме исполнили Виктор Жданов, Сергей Степанский, Кристина Дейлик. Картина демонстрировалась на нескольких международных кинофестивалях в 2018 году. В Рабате она получила Гран-при. В Ереване — высший приз «Золотой абрикос», в Алма-Ате — приз за лучшую режиссерскую работу.

«Один король — одна Франция»

(16+, Франция, Archipel 35, историческая драма, бюджет — 19 миллионов долларов)

Действие фильма режиссера Пьера Шоллера разворачивается в конце XVIII века. В 1796 году произошла Великая французская революция. В центре сюжета оказываются граждане Франции, политические и государственные деятели, чьи жизни это историческое событие связало друг с другом.

Главные роли исполнили Гаспар Ульель («Ева»), Луи Гаррель («Молодой Годар»), Селин Саллетт («Сент-Амур»), Лоран Лафитт («Она»). Фильм номинировался на премию «Сезар» за лучшие костюмы и декорации. Мировая премьера картины состоялась в рамках Венецианского международного кинофестиваля в сентябре 2018 года.

«Пляжный бездельник»

(16+, США, Neon, комедия, бюджет — 5 миллионов долларов)

Фильм снял по собственному сценарию американский кинематографист и писатель Хармони Корин («Отвязные каникулы»). Главную роль исполнил известный актер Мэттью Макконахи («Темная башня»). К сожалению, звезду Голливуда последние годы преследуют неудачи. «Пляжный бездельник» за первую неделю в американском прокате собрал 1,8 миллиона долларов. Это худший результат из всех картин в Макконахи за всю его карьеру.

Главную женскую роль сыграла Айла Фишер («Иллюзия обмана»). Также в картине задействованы известный рэпер Снуп Догг, популярный комик Мартин Лоуренс («Дом большой мамочки»), Зак Эфрон («Спасатели Малибу»), Джона Хилл («Волк с Уолл-стрит»). Несмотря на звездный состав комедия получила средние оценки критиков.

Макконахи играет наркомана, который пишет стихи. Он должен никак не может закончить свой первый сборник, потому что постоянно попадает в разные неприятности.

«Шазам!»

(16+, США, Warner Bros., фэнтези, приключения, бюджет — 100 миллионов долларов)

Фильм входит в серию картин о супергероях, которые вместе образуют киновселенную DC Extended Universe. Шесть предыдущих частей собрали в мировом прокате в общей сложности 4 миллиарда 910 миллионов долларов. Если следовать хронологии событий, «Шазам!» идет сразу за «Акваменом». Снял фильм шведский режиссер Давид Сандберг («И гаснет свет…»).

Главный герой — американский подросток, который научился превращаться во взрослого супергероя, произнося в нужный момент «Шазам!» Его играют два актера — Ашер Энджел (подросток) и Закари Ливай (взрослый). Популярный актер Марк Стронг («Kingsman: Золотое кольцо») исполнил роль главного злодея — доктора Таддеуса Сивану.

«Кладбище домашних животных»

(16+, США, Paramount Pictures, ужасы)

«Кладбище домашних животных» — одна из наиболее популярных книг знаменитого американского писателя Стивена Кинга. Первая экранизация вышла в прокат в 1989 году и собрала тогда 57,5 миллиона долларов при бюджете 11,5 миллиона долларов. Вторая часть была встречена холодно. В 1992 году кассовые сборы составили 17,1 миллиона долларов.

Фильм 2019 года рассказывает о супругах с двумя детьми, которые переехали из большого города в сельскую местность. Их новый дом находится неподалеку от заброшенного индейского кладбища…

Снял фильм режиссер Кевин Кельш («Черные праздники»). Главные роли сыграли Джейсон Кларк («Море соблазна») и Джон Литгоу (сериал «Корона»).

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о фильмах, которые вышли в украинский прокат на прошлой неделе.

Подготовил Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

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