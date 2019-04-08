Мир

Верная собака оставалась на рельсах у тела сбитого поездом хозяина: трогательные фото

57-летний житель мексиканского города Монтеморелос Виктор Рейна Васкес, будучи в состоянии алкогольного опьянения, попал под поезд. Его верная собака не бросила хозяина, свернувшись калачиком и прижавшись к его лежащему на рельсах телу.

Прибывшим на место трагедии полицейским и медикам пришлось силой убирать паса с путей, чтобы забрать труп мужчины в морг. Как пишет издание The Sun, пес пытался укусить тех, кто старался разлучить его с мертвым владельцем.

Фотографии, появившиеся в СМИ, растрогали пользователей соцсетей. Нашлись желающие забрать к себе осиротевшего пса. Но нынешнее его место пребывания неизвестно.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что собака погибла, спасая семью от ворвавшегося на детский день рождения стрелка.

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