Пакистанец умоляет врачей отрезать ему ногу, которая весит 150 килограммов (фото)

Мир

40-летний житель пакистанского города Гуджранвал Мухаммад Мустак, мясник по профессии, оказался прикован к постели. Два года назад у него из-за паразитарной инфекции развилась слоновая болезнь или элефантиаз. Началось все с небольшой опухоли на левой ноге. Постепенно конечность пакистанца, в которой нарушилась циркуляция лимфотока, распухла, увеличившись в размерах более, чем в десять раз. Сейчас, как пишет Daily Mail, она весит около 150 килограммов. Из-за неподвижного образа жизни мужчина поправился и сейчас его общий вес составляет 298 килограммов.

Недавно лишившийся родителей Мухаммад умоляет врачей ампутировать ему ногу. Он не может работать, не в состоянии ходить и полностью зависит от ухаживающих на ним родственников — брата и его жены. Но больше не хочет быть им в тягость. Для того, чтобы подняться с кровати, Мустаку требуется помощь шести человек.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что из-за редкой болезни на ногах девушки выросли опухоли весом 40 килограммов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter