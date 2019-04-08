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Пакистанец умоляет врачей отрезать ему ногу, которая весит 150 килограммов (фото)
40-летний житель пакистанского города Гуджранвал Мухаммад Мустак, мясник по профессии, оказался прикован к постели. Два года назад у него из-за паразитарной инфекции развилась слоновая болезнь или элефантиаз. Началось все с небольшой опухоли на левой ноге. Постепенно конечность пакистанца, в которой нарушилась циркуляция лимфотока, распухла, увеличившись в размерах более, чем в десять раз. Сейчас, как пишет Daily Mail, она весит около 150 килограммов. Из-за неподвижного образа жизни мужчина поправился и сейчас его общий вес составляет 298 килограммов.
Недавно лишившийся родителей Мухаммад умоляет врачей ампутировать ему ногу. Он не может работать, не в состоянии ходить и полностью зависит от ухаживающих на ним родственников — брата и его жены. Но больше не хочет быть им в тягость. Для того, чтобы подняться с кровати, Мустаку требуется помощь шести человек.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что из-за редкой болезни на ногах девушки выросли опухоли весом 40 килограммов.
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