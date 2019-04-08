Происшествия

Полиция задержала юношу, насмерть сбившего двух девушек и сбежавшего с места ДТП

Под Киевом задержали молодого водителя, который в ночь на 6 апреля сбил на трассе двух девушек и скрылся с места ДТП. Водитель оказался жителем села Храпачи Белоцерковского района. Выяснилось, что ему 19 лет, а не 16, как сообщалось ранее.

Беглец признался, что действительно совершил наезд на двух девушек. Автомобиль, ставший причиной смертельного ДТП, готовятся изъять и отвезти на спецплощадку, а молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения с тяжкими последствиями).

Напомним, в ДТП погибли 18-летняя жительница села Песчаная Белоцерковского района и 16-летняя жительница Киева. Девушки возвращались домой уже после наступления темноты и на дороге были сбиты «Маздой». Автомобиль принадлежал семейной паре из села Храпачи, а за руль сел их 19-летний сын.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине хотят ужесточить процесс получения водительских удостоверений. Для начинающих водителей предлагается ввести так называемый «испытательный срок».

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