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Вратарь украинского клуба получил жуткую травму: шокирующее видео
В матче 21-го тура чемпионата первой украинской лиги между «Николаевом» и «Колосом» (0:3) произошел неприятный эпизод. На 61-й минуте поединка, при счете 1:0 в пользу «Колоса», гости исполняли штрафной удар с левого фланга.
На подачу вышел голкипер «Николаева» Амир Агаларов, но также очень хотел забить гол защитник «Колоса» Максим Максименко. В итоге, произошло столкновение голову в голову, результатом чего стал перелом костей лица у вратаря хозяев. Прямо на поле пострадавшему была оказана первая помощь, после чего на карете скорой помощи он был доставлен в больницу.
«Агаларов был прооперирован. У него травма челюсти в том месте, где она входит в череп. Треснул кусочек. Сейчас Амир после операции находится в отделении черепно-лицевой хирургии. Ориентировочно 6−8 недель восстановления. Временно придется ходить в специальной защитной маске», — рассказал президент «Николаева» Сергей Кантор в интервью порталу Football Hub.
Добавим, что Амир Агаларов начинал сезон-2018/2019 в составе «Энергии» из Новой Каховки, выступающей во второй лиге, правда, не провел за нее ни одного матча. В зимнее межсезонье вратарь перешел в «Николаев», и после возобновления чемпионата был основным вратарем команды.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-динамовец забил шедевральный гол в первой лиге.
Фото МФК «Николаев»
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