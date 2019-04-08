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Порошенко отстранил Степанова от должности главы Одесской ОГА, губернатор не согласен
Петр Порошенко отстранил Максима Степанова от должности председателя Одесской областной администрации. И. о. руководителя региона стал первый заместитель председателя ОГА Сергея Паращенко. Соответствующие указы, датированные 6 апреля, размещены в понедельник, 8 апреля, на официальном сайте главы государства.
В указе № 107/2019 сказано: «Отстранить Степанова Максима Владимировича от должности председателя Одесской областной государственной администрации». Указом № 108/2019 временно возлагается исполнение обязанностей председателя Одесской ОГА на Паращенко.
Сегодня, 8 апреля, днем Максим Степанов созвал срочный брифинг, на котором отстраненный глава Одесчины подчеркнул, что президент может назначать и увольнять руководителей ОГА по представлению Кабмина, и добавил: «В пятницу, во время визита Порошенко в Одесскую область (5 апреля. — Авт.), он предложил мне подать заявление об увольнении по собственному желанию. Я отказался. Не знаю, что в мыслях Порошенко. Я очень сильный человек и выдержу любое давление. У меня все хорошо со здоровьем. Чтобы потом не было никаких вопросов».
Степанов также признал, что дружит с бывшим губернатором Одесской области Игорем Палицей, бизнес-партнером Игоря Коломойского.
«Не вижу в этом ничего плохого. Планирую продолжать исполнять свои обязанности в должности», — заявил Степанов.
Впрочем, первый заместитель губернатора Сергей Паращенко, на которого президент Петр Порошенко своим указом возложил исполнение обязанностей руководителя области, не желает вступать в эту должность. Во всяком случае об этом упорно говорят его подчиненные в обладминистрации.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали об увольнении главы Одесской ОГА. Кроме Степанова, потеряли свои должности еще несколько руководителей областей. Основанием для увольнения, по данным источника, стали результаты первого тура президентских выборов в Одесской области.
«ФАКТЫ» также писали, что заявление об отставке подал губернатор Херсонской области Андрей Гордеев.
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