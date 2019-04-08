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Гриб-гигант весом почти 4 килограмма вырастили под Киевом: впечатляющее фото
В Киевской области вырастили рекордный по размеру шампиньон. Вес гриба — более 3,8 килограмм. Ранее сообщалось, что под Киевом вырастили огромный гриб — шампиньон с диаметром 34,5 сантиметра, весящий почти два килограмма.
Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова. «Крупнейший в Украине гриб не влезает ни в одну корзину! Рекордный шампиньон весит 3820 грамм, диаметр шляпки — 39 см, окружность — 114 см. Одного такого гриба хватит, чтобы накормить десяток людей!» — написала она на своей страничке в социальных сетях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», журналистка СТБ Юлия Лерш-Струк случайно нашла в горах большой белый трюфель и выставила его на аукцион, выручить за него деньги и передать их на благотворительность.
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— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...