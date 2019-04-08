Украина

С дедовщиной не столкнутся: сколько киевлян призовут на срочную службу этой весной

В понедельник, 8 апреля, военный комиссар Киева полковник Сергей Клявлин дал пресс-конференцию, посвященную старту призыва на срочную воинскую службу. По его словам, в столице более 30 тысяч молодых людей в возрасте 20—27 лет не имеют предусмотренных законом оснований на отсрочку. Из их числа нынешней весной и в июне будут призваны 780 человек: 423 — в армию, 190 — в Национальную гвардию, 147 — в погранвойска и 20 — в Государственную службу перевозок.

На вопрос корреспондента «ФАКТОВ» о том, каковы гарантии, что новобранцы не столкнуться с таким уродливым явлением, как дедовщина, Клявлин ответил:

— В последние годы не припомню ни одного случая возбуждения уголовных дел по фактам неуставных взаимоотношений. Исчезла среда, в которой они возникали. Дело в том, что основная часть личного состава — это контрактники. Поэтому солдатам срочной службы, отслужившим полгода-год, практически невозможно позволять себе «дедовские» замашки.

К счастью, проблем с призывом на этот раз не возникает: молодые люди, получившие повестки, являются в военкоматы, проходят медкомиссии. Уклонистов нет. Лучшие показатели — в Подольском районе столицы.

Сергей Клявлин: «На этот раз в Киеве призовем 780 человек» (Фото автора)

— Вынужденные переселенцы подлежат призыву?

— Для них законом каких-либо исключений не предусмотрено. Другое дело, все ли они стали на воинский учет после переезда в Киев?

— По каким критериям отобрали 780 человек для призыва?

— Призывников отбирали исходя из их желания служить, состояния здоровья и образования. Никто из них не будет направлен в зону боевых действий. Нужно понимать, что призыв на срочную службу дает возможность ВСУ готовить резерв бойцов на случай вооруженной агрессии против нашей страны.

При поступлении на службу призывникам единоразово выплачивается 3800 гривен. Срок службы 18 месяцев. Но молодые люди, имеющие высшее образование, служат меньше — один год. Те, кто в данный момент учится на стационаре, имеют право на отсрочку.

После увольнения в запас солдаты срочной службы получают разовую выплату, чтобы было, на что жить, пока не устроятся на работу. Размер выплаты в каждом регионе разный. Но начисляются деньги не автоматически: для получения нужно обратиться с заявлением в военкомат.

Замечу, что увеличение денежного довольствия военнослужащим-контрактникам стало действенным стимулом служить в армии. Каждый десятый боец срочной службы подписывает контракт. После этого рядовой получает 10 тысяч гривен в месяц (это если он находится на мирной территории). Плюс 10 тысяч в год на оздоровление и еще столько же — на решение своих бытовых проблем. Также выплачивается компенсация на аренду жилья — в Киеве по три тысячи на каждого члена семьи. Кроме того, военнослужащий бесплатно питается в своей части, бесплатно получает обмундирование.

Когда он направляется в зону боевых действий, дополнительно к вышеназванным выплатам ему причитается 12 тысяч в том случае, если находится непосредственно на линии столкновения, и 5 тысяч — во второй линии обороны.

Напомним, как ранее сообщали «ФАКТЫ», в октябре в Украине на срочную службу были призваны 17 тысяч 960 человек. На финансирование осеннего призыва Кабмин выделил 64,96 млн гривен.

«ФАКТЫ» Также писали, что в феврале президент Украины подписал указ о призывной кампании на срочную воинскую службу в 2019 году.

Фото с сайта censor.net.ua

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