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Самую зрелищную цирковую сцену для фильма «Дамбо» создали в Украине: как это было (фото)

В далеком 1941 году в США на студии Уолта Диснея был создан один из первых в мире полнометражных мультипликационных фильмов «Дамбо», который имел колоссальный успех у нескольких поколений зрителей. Главный герой ленты — цирковой слоненок, который умел летать. И вот в наше время голливудский режиссер с мировым именем Тим Бертон («Планета обезьян», «Алиса в Стране чудес», «Чарли и шоколадная фабрика») снял игровой фильм «Дамбо», вышедший сейчас в мировой прокат. В создании одной из самых зрелищных сцен этой картины — номера на арене цирка (в нем задействованы без малого 100 человек) участвовали украинские режиссер, артистки и спортсменки. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о новой программе в Киевском цирке, собравшей лучших артистов со всего мира.

— Национальный цирк Украины, которым руководит народная артистка страны, легендарная дрессировщица Людмила Шевченко, входит в число ведущих в мире. Поэтому неудивительно, что, когда в Голливуде начались съемки художественного фильма «Дамбо», нам поступило предложение принять участие в создании масштабного циркового номера для этой картины, — рассказала «ФАКТАМ» режиссер Национального цирка Украины Мария Ремнева. — Это было летом прошлого года. Мне тогда позвонил известный продюсер Кристиан Криштоф, отвечавший за создание для «Дамбо» сцен на арене цирка (в этом фильме их очень много). Он поинтересовался, возможно ли провести в Национальном цирке Украины кастинг девушек для участия в номере для кино (какого именно, Кристиан в первом разговоре не сказал). Предложил мне поставить этот номер. Мы тогда как раз завершили работу над новой программой, поэтому я была не очень загружена и согласилась. Интересно ведь попробовать себя в чем-то новом: «Дамбо» — первый голливудский фильм, в создании которого я участвовала. Контракт был привлекателен не только своей материальной стороной, но и возможностью целый месяц пожить в Лондоне (съемки «нашей» сцены проходили в британской столице). Ну и, конечно, престижностью — поработать с мировой звездой Тимом Бертоном очень почетно.



* Главный герой ленты — цирковой слоненок, умеющий летать

— Какую конкретно задачу перед вами поставили?

— Мне прислали отобранные Тимом Бертоном референсы (видеофрагменты) из советской киноклассики — фильма режиссера Григория Александрова «Цирк» с очаровательной Любовью Орловой в главной роли. Там есть масштабный и очень зрелищный цирковой номер, в котором участвуют десятки артистов, большинство из них — девушки. Моей задачей было создать подобный номер и отобрать для него исполнительниц. Кстати, в «Дамбо» использована мелодия песни «Советский цирк», которую сочинил талантливейший композитор уроженец Полтавщины Исаак Дунаевский.



* Снял «Дамбо» голливудский режиссер с мировым именем Тим Бертон

— Выбирали участниц номера из числа артисток Национального цирка Украины?

— Не только. Мы разместили на сайте нашего цирка объявление о проведении кастинга. Хотя не указали в нем, что отбор проводится для участия в съемках фильма Тима Бертона, но все равно откликнулось очень много девушек со всей страны. Более того, в нашем кастинге решили участвовать украинские воздушные гимнастки и акробатки, выступающие за рубежом. Отечественная цирковая школа одна из сильнейших в мире, поэтому наших артистов охотно приглашают в цирки и варьете Европы и Америки.



* Мария Ремнева: «Дамбо» — первый голливудский фильм, в создании которого я участвовала". Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

— Какие требования предъявлялись к претенденткам?

- Предпочтение отдавалось высоким, стройным, гибким, обязательно с красивыми лицами (это ведь для кино).

Получилось так, что на разработку номера у меня была только одна ночь, но я с задачей справилась. Репетиции одновременно были кастингами. Видео каждой репетиции и портретные фотографии претенденток мы каждый вечер отправляли по Интернету Тиму Бертону, и он лично отбирал наиболее подходящих, на его взгляд, девушек. Те, кому отказывали, сильно расстраивались, но ничего не поделаешь — взять всех желающих было невозможно.

Вначале отобрали 20 участниц. Я провела с ними репетицию, отослала материал Тиму Бертону, и он ответил: «Отлично, прошу увеличить число участниц раза в три». И мы продолжили кастинг. В конечном итоге отобрали 54 девушки. Примерно половина из них цирковые, половина — спортсменки.



* Этот номер для «Дамбо» подготовлен по мотивам сцены фильма 1930-х годов «Цирк» с Любовью Орловой в главной роли

— Наиболее сложная задача в этом номере отводилась актрисам, которые работали на самой высокой точке конструкции, где выступали девушки (в фильме эта конструкция имеет форму торта), — продолжает Мария Ремнева. - В той точке должны были выступать цирковые артистки мирового уровня. Мы с упоминавшимся выше продюсером Кристианом Криштофом остановили выбор на трио Essence (переводится как «сущность»). Это украинская группа, которая уже 12 лет работает за границей. Все три девушки — мастера спорта по акробатике. Если не ошибаюсь, им было по 18 лет, кода они завершили спортивную карьеру и пришли к нам в Национальный цирк Украины, чтобы профессионалы помогли им поставить цирковой номер — это распространенная практика, когда спортсмены становятся цирковыми артистами. Я поставила номер для этих девушек, и они уехали выступать с ним в Европу. Теперь вы можете увидеть этот номер Essence в фильме «Дамбо».



* Артистки из украинского трио Essence показали в «Дамбо» сложнейший номер на вершине циркового «торта»

— В Лондоне съемки проводились в одном из местных цирков?

— Об этом вам лучше расскажет воздушная гимнастка Елена Макиевская — она как раз сейчас репетирует свой номер с мужем Андреем (мы беседовали с Марией Ремневой в репетиционном зале Национального цирка Украины. — Авт.). Дело в том, что полететь в Лондон я не смогла — была на восьмом месяце беременности. Наши артистки отправились в Великобританию без меня. Прислали мне оттуда трогательный групповой снимок: сфотографировались вместе у входа в гостиницу, держа в руках листочки с буквами, из которых сложились слова «Спасибо, Маша». В центре фото расположился Кристиан Криштоф с рисунком сердечка в руках. Наши девчата работали в Лондоне больше месяца, вернулись в Украину 8 сентября. А у меня 2 сентября родилась двойня — мальчики. Так что лично пообщаться с Тимом Бертоном не довелось. Но он мне прислал свою книгу со словами благодарности.

Замечу, что в Лондоне режиссеры доработали мой вариант номера. В частности, задействовали артистов-мужчин. Одни из них скакали на огромных шарах, другие — на лошадях.



* Актрисы прислали из Лондона Марии Ремневой фото со словами «Маша, спасибо». Лист с сердечком держит продюсер Кристиан Криштоф

Мария Ремнева попросила наставницу дуэта Макиевских на несколько минут прервать репетицию, чтобы Елена рассказала корреспондентам «ФАКТОВ» о съемках в Лондоне.

— Если честно, то я не хотела участвовать в этом проекте, ведь нужно было надолго уехать за границу, а у меня двое маленьких детей — старшему тогда было пять с половиной лет, младшенькому лишь два годика, — рассказала Елена Макиевская. — Но муж настоял, чтобы я хотя бы приняла участие в кастинге — ведь не каждый день выпадает шанс сняться в голливудском фильме, да еще и Лондоне побывать. Отбор я прошла успешно и стала собираться в дорогу. Договорились с детьми, что мы с ними каждый день будем общаться по Интернету, а через полтора месяца я привезу им из-за границы красивые игрушки.



* Участвовать в съемках «Дамбо» Елену Макиевскую убедил ее муж и партнер по цирковому номеру Андрей. Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

— Где вас поселили в Лондоне?

— В уютной гостинице «Милтон Хиллс» по две девушки в номере. В гостиничном ресторане нас кормили завтраком, а на съемочной площадке — обедом. Если съемок не было и мы репетировали, то получали суточные.

— Где проходили съемки?

— В павильоне. Мастера построили там цирковой манеж, места для зрителей. Большинство девушек, участвовавших в съемках номера, украинки, но были также англичанки и болгарки. Репетиции длились с десяти утра до шести вечера. Было непросто добиться того, чтобы несколько десятков артисток синхронно выполняли каждое движение, жест, поворот головы. С каждой из нас сняли мерки, чтобы пошить платья, подобрать по размеру колготки, балетки, парики. Перед началом съемок нас гримировали.



* «С каждой из артисток сняли мерки, чтобы пошить платья, подобрать по размеру колготки, балетки, парики», — рассказывает Елена Макиевская

— Вам было комфортно на съемочной площадке?

- Да, там царила доброжелательная атмосфера. Доставляло неудобство лишь то, что я не очень хорошо владею английским, поэтому понимала не все слова наставников. Но эта проблема решалась: девушки, которые знают английский в совершенстве, помогали с переводом. На съемочной площадке я неоднократно видела Тима Бертона — он принимал работу.



* Часть девушек, задействованных в номере, сфотографировались на память с режиссером Тимом Бертоном

— Создатели этой картины старались, чтобы подробности съемок раньше времени не стали достоянием публики, — добавляет Елена. - Поэтому мы подписали обязательство ни с кем не делиться фото и видео со съемочной площадки, не рассказывать непосвященным о том, что там происходит до тех пор, пока фильм не выйдет в прокат.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» генеральный директор Национального цирка Украины Людмила Шевченко рассказала о своем с муже, легендарном дрессировщике львов и тигров Владимире Шевченко, и о выступлениях на аренах самых знаменитых цирков мира.

Фото предоставлено Марией РЕМНЕВОЙ



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