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Шоу-бизнес

Джон Сноу из «Игры престолов» исполнил стриптиз в корсете и на каблуках (видео)

17:54 8 апреля 2019 70
Кит Харингтон в платье
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Популярный британский актер Кит Харингтон, исполнитель роли Джона Сноу в культовом телесериале «Игра престолов», удивил новым имиджем. 32-летний Кит снялся в юмористическом скетче в рамках музыкально-юмористической передачи Saturday Night Live на американском канале NBC.

Герой Харингтона станцевал стриптиз на девичнике для своей невесты и ее подруг. Кит появляется перед зрительницами в туфлях на каблуках и в мини-платье с корсетом. После чего раздевается до трусов.

Актер снимался без бороды и с прямыми, а не с привычно кудрявыми волосами. Поклонники едва узнали Короля Севера в этом образе.

Сам Кит женился в июне прошлого года на актрисе Роуз Лесли, которая играла в «Игре престолов» Игритт из племени «одичалых».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Джон Сноу из «Игры престолов» изменился до неузнаваемости, лишившись фирменной особенности.

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