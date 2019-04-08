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Воевал с 2014 года: в сети показали фото погибшего на Донбассе украинского бойца и назвали его имя
В сети опубликовали фото украинского бойца Николая Неживого (позывной «Механ»), который погиб 8 апреля.
«Один из старейших бойцов 93-й ОМБр, хмельничанин Николай Неживой (позывной „Механ“, 1961 г. р.) погиб сегодня, 8 апреля, на позиции вблизи Донецкого аэропорта. На фронте — с 2014 года, уйдя добровольцем в „Айдар“. Вечная память…» — говорится в сообщении к фото.
Как писали «ФАКТЫ», 8 апреля в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб один боец ВСУ, еще двое украинских защитников получили ранения. По данным штаба, с начала текущих суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил. Под огонь российских оккупантов попали Опытное, Авдеевка и Каменка в Донецкой области. Противник применил противотанковые ракетные комплексы и станковые противотанковые гранатометы.
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