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На Донбассе погиб украинский военный
В понедельник, 8 апреля в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб один боец ВСУ, двое украинских защитников получили ранения. Об этом на ежедневном брифинге сообщил представитель ООС Алексей Жуганов.
По данным штаба, с начала текущих суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил.
Под огонь российских оккупантов попали Опытное, Авдеевка и Каменка в Донецкой области. Противник применил противотанковые ракетные комплексы и станковые противотанковые гранатометы.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» боевики обстреляли позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Золотое-4. Враг из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов вел огонь с территории Золотого-5.
Как сообщили в штабе ООС, на все обстрелы противника наши военнослужащие ответили огнем. Потери оккупантов уточняются.
Напомним, в марте на Донбассе было уничтожено 56 оккупантов, еще 85 получили ранения различной степени тяжести. На днях ВСУ не дали боевикам восстановить свои позиции под Ясиноватой, утраченные в феврале этого года.
Как сообщали «ФАКТЫ», 2 апреля на Донбассе погибли бойцы батальона «Донбасс-Украина» Яна Червоная и Александр Милютин. 6 апреля погибли два военнослужащих Объединенных сил.
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