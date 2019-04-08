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Умерла уже вторая за неделю "девушка Джеймса Бонда" (фото)
В возрасте 87 лет скончалась сербская актриса Надя Регин, которая в 1960-х годах снялась в двух фильмах «бондианы» с Шоном Коннери в главной роли — «Из России с любовью» и «Голдфингер». В первой картине она исполнила роль любовницы Керима Бея. А в в «Голдфингере» сыграла танцовщицу Бониту, соблазняющую агента 007.
Как пишет Daily Mail, «роли гламурных девушек Бонда» стали венцом ее карьеры, хотя она снялась еще в десятках британских фильмов и телешоу.
Регин переехала в Великобританию в 1950-х годах вместе со своим мужем, и поначалу совершенно не знала английского языка.
О смерти актрисы сообщили продюсеры фильмов о Джеймсе Бонде, выразив соболезнования родственникам.
На прошлой неделе, как писали «ФАКТЫ», стало известно о смерти актрисы Тани Малле — кузины кинозвезды Хелен Миррен. Таня сыграла «основную» девушку Джеймса Бонда в картине «Голдфингер».
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!